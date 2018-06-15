«24 часа Ле-Мана»: Toyota стартуют с первого ряда

В четверг поздно вечером прошла последняя, третья по счету квалификационная сессия марафона «24 часа Ле-Мана». По ее итогам два лучших времени на счету экипажей заводской команды Toyota.

В ходе заездов топовго класса LMP1 лучшее время действительно показал Казуки Накадзима. В гонке он поедет на «Тойоте» под номером 8 вместе с Фернандо Алонсо и Себастьеном Буэми.

Главным сюрпризом стало время, показанное французом Тома Лораном на прототипе частной команды Rebellion: он уступил времени Накадзимы всего 0,875 секунды. Правда, результат аннулировали, когда Лоран не заехал на техническую проверку.

Таким образом, второе время официально осталось за тойотовским экипажем под номером 8: Камуи Кобаяши уступил лидеру 2,146 секунды. Третье время — у Бруно Сенны из Rebellion Racing (стартовый номер 1).

С четвертого места стартовой решетки гонку будет начинать экипаж российской команды SMP Racing на прототипе BR1 под номером 17. Виталий Петров уступил лидеру чуть больше четырех секунд.

Молодежный экипаж SMP Racing (Матевос Исаакян, Егор Оруджев и Стефан Сарразен) занял в квалификации седьмое место.

В младшей категории LMP2 лучшее время показал экипаж коллектива IDEC Racing на болиде Oreca 07. Экипаж Романа Русинова из команды G-Drive Racing – третий. Гонщики SMP Racing квалифицировались пятнадцатыми.

В обоих классах для машин «Гран-Туризмо» лидерство захватили гонщики на среднемоторных Porsche 911 RSR нового образца.

Марафон «24 часа Ле-Мана» стартует в субботу 16 июня в 15 часов по парижскому времени. Следить за гонкой можно будет в прямом эфире телеканала Eurosport или Eurosport 1 HD, либо на официальном сайте гонки, заплатив за доступ 9.99 евро (733 рубля). Живой тайминг работает на официальном сайте чемпионата WEC.