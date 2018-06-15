Появились результаты квалификации суточного марафона

Пульс

«24 часа Ле-Мана»: Toyota стартуют с первого ряда

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15 июня 2018

В четверг поздно вечером прошла последняя, третья по счету квалификационная сессия марафона «24 часа Ле-Мана». По ее итогам два лучших времени на счету экипажей заводской команды Toyota.

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В ходе заездов топовго класса LMP1 лучшее время действительно показал Казуки Накадзима. В гонке он поедет на «Тойоте» под номером 8 вместе с Фернандо Алонсо и Себастьеном Буэми.

Главным сюрпризом стало время, показанное французом Тома Лораном на прототипе частной команды Rebellion: он уступил времени Накадзимы всего 0,875 секунды. Правда, результат аннулировали, когда Лоран не заехал на техническую проверку.

Таким образом, второе время официально осталось за тойотовским экипажем под номером 8: Камуи Кобаяши уступил лидеру 2,146 секунды. Третье время — у Бруно Сенны из Rebellion Racing (стартовый номер 1).

С четвертого места стартовой решетки гонку будет начинать экипаж российской команды SMP Racing на прототипе BR1 под номером 17. Виталий Петров уступил лидеру чуть больше четырех секунд.

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Молодежный экипаж SMP Racing (Матевос Исаакян, Егор Оруджев и Стефан Сарразен) занял в квалификации седьмое место.

В младшей категории LMP2 лучшее время показал экипаж коллектива IDEC Racing на болиде Oreca 07. Экипаж Романа Русинова из команды G-Drive Racing – третий. Гонщики SMP Racing квалифицировались пятнадцатыми.

В обоих классах для машин «Гран-Туризмо» лидерство захватили гонщики на среднемоторных Porsche 911 RSR нового образца.

Марафон «24 часа Ле-Мана» стартует в субботу 16 июня в 15 часов по парижскому времени. Следить за гонкой можно будет в прямом эфире телеканала Eurosport или Eurosport 1 HD, либо на официальном сайте гонки, заплатив за доступ 9.99 евро (733 рубля). Живой тайминг работает на официальном сайте чемпионата WEC.

Аллея славы

Фотографии классических машин "24 часов Ле-Мана"

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