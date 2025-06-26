Ineos Grenadier: теперь с одиночной кабиной

Ineos Grenadier: теперь с одиночной кабинойВ Германии мостовой внедорожник Ineos Grenadier превратили в однорядный грузовичок
Компания Lennartz Technik из города Вельцхайн специализируется в первую очередь на доработке внедорожников Mercedes-Benz G-Wagen. Арсенал возможных переделок очень обширен: «Гелик» могут превратить в экспедиционный внедорожник, переделать в пикап с двухрядной кабиной на удлинённом шасси, сделать трёхосный вариант или установить портальные мосты.
Именно фирма Lennartz разрабатывала мосты для экстремальных заводских версий «Гелендевагена» — Mercedes-Benz G500 4×4² и трёхосного Mercedes-AMG G 63 6×6, а теперь выпускает аналогичное решение для новых внедорожников серии W463A и W465.
Пару лет назад немцы стали партнёрами нового производителя внедорожников — британской фирмы Ineos. Напомним, что она выпускает единственную модель Grenadier: это рамный внедорожник в духе классического Land Rover Defender, с неразрезными мостами Carraro, постоянным полным приводом и шестицилиндровыми двигателями BMW. С тех пор Lennartz Technik разработала для «Гренадёра» экспедиционное оборудование, комплект лифтованной подвески и даже портальные мосты.
Теперь же Lennartz Technik анонсировала грузовое шасси с однорядной кабиной на базе «Гренадёра». За основу берётся серийный пикап Ineos Grenadier Quartermaster, который отличается от аналогичного внедорожника удлинённым на 305 мм шасси.
В процессе переделки двухрядную кабину укорачивают, вварив оригинальные боковины и штатную заднюю стенку. Обещаны портальные мосты и регулируемая подвеска, разработанная совместно с голландской фирмой Reiger (её продукцию использует большинство лидеров «Дакара»). Кроме того, на иллюстрации видно 18-дюймовые колёса с бэдлоками и силовой обвес.
При установке портальных мостов дорожный просвет увеличивается до 450 мм, глубина брода достигает 1050 мм. Кроме того, полную массу автомобиля готовы повысить до 4250 килограммов — что пригодится при установке жилого модуля. Собственно, переделка в первую очередь и предназначена для желающих построить внедорожный кемпер. Ранее в Lennartz Technik уже создавали «жилые дома» на основе Mercedes-Benz G-Wagen.
Конверсия крайне дорогостоящая: одна лишь переделка Grenadier Quartermaster в шасси с однорядной кабиной обойдётся в 37,5 тысяч евро. При этом машина получает новые документы и новое имя — Lensson Pro Single Cab. Ранее компания представила спецавтомобиль Lennson PRO D.E.V. для спасателей, разработанный совместно с фирмой Brockmann GmbH.