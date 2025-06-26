Ineos Grenadier: теперь с одиночной кабиной

Именно фирма Lennartz разрабатывала мосты для экстремальных заводских версий «Гелендевагена» — Mercedes-Benz G500 4×4² и трёхосного Mercedes-AMG G 63 6×6, а теперь выпускает аналогичное решение для новых внедорожников серии W463A и W465.

Пару лет назад немцы стали партнёрами нового производителя внедорожников — британской фирмы Ineos. Напомним, что она выпускает единственную модель Grenadier: это рамный внедорожник в духе классического Land Rover Defender, с неразрезными мостами Carraro, постоянным полным приводом и шестицилиндровыми двигателями BMW. С тех пор Lennartz Technik разработала для «Гренадёра» экспедиционное оборудование, комплект лифтованной подвески и даже портальные мосты.