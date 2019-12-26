Subaru показала на видео Levorg STI Sport

От подробностей в Subaru пока воздержались. Скупая информация гласит, что в основе прототипа лежит модульная архитектура Subaru Global Platform (SGP); в качестве силовой установки используется новый оппозитный турбомотор объемом 1,8 литра; за безопасность отвечает усовершенствованный комплекс EyeSight, который теперь оснащен не только фронтальной камерой, но и четырьмя радарами.
Внешне Levorg STI Sport повторяет прототип с октябрьского автосалона в Токио, который, в свою очередь, заимствовал стилистику концепта Viziv Tourer 2018 года. Основа языка дизайна — философия Dynamic x Solid, дополненная концепцией Bolder, акцентирующей внимание на характере каждого автомобиля в линейке Subaru.
Отличия Levorg STI Sport от стандартного универсала, вероятно, сводятся к другим настройкам подвески и рулевого управления.
Старт продаж Levorg нового поколения в Японии запланирован на вторую половину 2020 года. Пока же, чтобы подстегнуть спрос, компания добавила в линейку новую модификацию универсала. Она называется Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport. Таким машинам полагается черный декор кузова и топовый двухлитровый турбодвигатель.