Subaru показала на видео Levorg STI Sport

Внешне Levorg STI Sport повторяет прототип с октябрьского автосалона в Токио, который, в свою очередь, заимствовал стилистику концепта Viziv Tourer 2018 года. Основа языка дизайна — философия Dynamic x Solid, дополненная концепцией Bolder, акцентирующей внимание на характере каждого автомобиля в линейке Subaru.

Отличия Levorg STI Sport от стандартного универсала, вероятно, сводятся к другим настройкам подвески и рулевого управления.