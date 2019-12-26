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10:54

Subaru показала на видео Levorg STI Sport

Прототип универсала дебютирует на выставке Tokyo Auto Salon

Алексей Носаченко
Компания Subaru подготовила для японской выставки Tokyo Auto Salon оспортивленный вариант универсала Levorg следующего поколения. Новинка дебютирует в статусе прототипа под названием Levorg Prototype STI Sport. В работе над ней приняло участие подразделение Subaru Tecnica International.

От подробностей в Subaru пока воздержались. Скупая информация гласит, что в основе прототипа лежит модульная архитектура Subaru Global Platform (SGP); в качестве силовой установки используется новый оппозитный турбомотор объемом 1,8 литра; за безопасность отвечает усовершенствованный комплекс EyeSight, который теперь оснащен не только фронтальной камерой, но и четырьмя радарами.

Внешне Levorg STI Sport повторяет прототип с октябрьского автосалона в Токио, который, в свою очередь, заимствовал стилистику концепта Viziv Tourer 2018 года. Основа языка дизайна — философия Dynamic x Solid, дополненная концепцией Bolder, акцентирующей внимание на характере каждого автомобиля в линейке Subaru.

Отличия Levorg STI Sport от стандартного универсала, вероятно, сводятся к другим настройкам подвески и рулевого управления.

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Subaru Levorg Prototype

Старт продаж Levorg нового поколения в Японии запланирован на вторую половину 2020 года. Пока же, чтобы подстегнуть спрос, компания добавила в линейку новую модификацию универсала. Она называется Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport. Таким машинам полагается черный декор кузова и топовый двухлитровый турбодвигатель.