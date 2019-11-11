Универсал Subaru Levorg получил спортивную версию

От обычного «Леворга» новинку можно отличить по черным акцентам в дизайне экстерьера и интерьера, черным же 18-дюймовым колесным дискам и креслам с более спортивным профилем. Для такого универсала предусмотрен топовый турбомотор 2.0, который выдает 296 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль укомплектован системой автоматического торможения перед препятствием Eyesight, которая способна распознавать пешеходов и велосипедистов.