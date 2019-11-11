Универсал Subaru Levorg получил спортивную версию

В скором времени Levorg ждет смена поколения: новый универсал обещают вывести на рынок уже в середине следующего года. Несмотря на это Subaru не оставляет попытки оживить продажи модели текущего поколения на домашнем рынке и выпускает спортивную версию нынешнего универсала – Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport.
От обычного «Леворга» новинку можно отличить по черным акцентам в дизайне экстерьера и интерьера, черным же 18-дюймовым колесным дискам и креслам с более спортивным профилем. Для такого универсала предусмотрен топовый турбомотор 2.0, который выдает 296 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль укомплектован системой автоматического торможения перед препятствием Eyesight, которая способна распознавать пешеходов и велосипедистов.
На российском рынке эта модель не представлена. По итогам 10 месяцев текущего года в стране было продано более 4,2 тысячи кроссоверов Forester, 831 экземпляр XV, 687 – Outback, 175 – Legacy, а также 18 WRX и 10 WRX STI. Суммарно с января по октябрь дилеры японской марки реализовали в России свыше 5,9 тысячи новых автомобилей.