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17:37

Универсал Subaru Levorg получил спортивную версию

На японском рынке стартуют продажи модели в исполнении V-Sport

Компания Subaru объявила цены на новую версию Levorg V-Sport в спортивном стиле. Новинка неожиданно оказалась самым доступным автомобилем в линейке с двухлитровым турбомотором: она стоит от 3,15 миллиона иен (чуть более 1,8 миллиона рублей).

В скором времени Levorg ждет смена поколения: новый универсал обещают вывести на рынок уже в середине следующего года. Несмотря на это Subaru не оставляет попытки оживить продажи модели текущего поколения на домашнем рынке и выпускает спортивную версию нынешнего универсала Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport.

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От обычного «Леворга» новинку можно отличить по черным акцентам в дизайне экстерьера и интерьера, черным же 18-дюймовым колесным дискам и креслам с более спортивным профилем. Для такого универсала предусмотрен топовый турбомотор 2.0, который выдает 296 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль укомплектован системой автоматического торможения перед препятствием Eyesight, которая способна распознавать пешеходов и велосипедистов.

На российском рынке эта модель не представлена. По итогам 10 месяцев текущего года в стране было продано более 4,2 тысячи кроссоверов Forester, 831 экземпляр XV, 687 Outback, 175 – Legacy, а также 18 WRX и 10 WRX STI. Суммарно с января по октябрь дилеры японской марки реализовали в России свыше 5,9 тысячи новых автомобилей.