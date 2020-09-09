Льюис Хэмилтон рассказал об автомобиле мечты. Фанаты не оценили

Однако многие фанаты автогонщика упрекают его в том, что, несмотря на активную «зеленую» позицию, работа пилота Формулы-1 связана с нанесением вреда окружающей среде. Кроме того, в автопарке британца находится большое количество суперкаров с традиционными ДВС. К примеру, гонщик владеет McLaren P1, Ferrari LaFerrari и 599 Aperta, Pagani Zonda 760, а также Ford Shelby Mustang GT500 и несколькими «Мерседесами».

Помимо этого, Хэмилтон владеет частным самолетом, который часто использует для перевозки своих собак. В связи с этим, поклонники автогонщика заявили, что приобретение одного электромобиля компании-спонсора не сможет затмить тот вред, который пилот наносит окружающей среде ежедневно.