Льюис Хэмилтон рассказал об автомобиле мечты. Фанаты не оценили

Льюис Хэмилтон является известным вегетарианцем, все чаще призывает своих фанатов задуматься над проблемой экологии и пересесть на электромобили, чтобы уменьшить вред окружающей среде. На этот раз шестикратный чемпион Формулы-1 рассказал, что его «автомобилем мечты» станет электрический Mercedes-Benz EQS. Прототип модели компания представила в 2019 году на автосалоне во Франкфурте.
Однако многие фанаты автогонщика упрекают его в том, что, несмотря на активную «зеленую» позицию, работа пилота Формулы-1 связана с нанесением вреда окружающей среде. Кроме того, в автопарке британца находится большое количество суперкаров с традиционными ДВС. К примеру, гонщик владеет McLaren P1, Ferrari LaFerrari и 599 Aperta, Pagani Zonda 760, а также Ford Shelby Mustang GT500 и несколькими «Мерседесами».
Помимо этого, Хэмилтон владеет частным самолетом, который часто использует для перевозки своих собак. В связи с этим, поклонники автогонщика заявили, что приобретение одного электромобиля компании-спонсора не сможет затмить тот вред, который пилот наносит окружающей среде ежедневно.
Mercedes-Benz EQS будет построен на новой модульной платформе MEA (Modular Electric Architecture) и обзаведется безрамочными дверьми. Судя по представленному ранее концепту, серийный электромобиль получит два электромотора совокупной мощностью 476 лошадиных сил (760 Нм). До «сотни» модель сможет разгоняться за 4,5 секунды, а запас хода без подзарядки составит около 700 километров.
Премьера Mercedes-Benz EQS должна состояться до конца 2020 года. Ориентировочная стоимость составит около 100 тысяч долларов (примерно 7,5 миллионов рублей по текущему курсу).
В декабре прошлого года Льюис Хэмилтон попросил Mercedes-Benz перестать использовать натуральную кожу в отделке салонов. Спортсмен пытался убедить немецкий концерн начать процесс перехода на новые синтетические и растительные материалы, чтобы заботиться об экологии.