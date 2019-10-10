Lexus покажет будущее электрокаров с помощью необычного концепта

Lexus не предоставил никакой технической информации о шоу-каре. Единственное о чем компания решила сообщить, что концепт — это «видение будущего, основанное на совершенствование технологий электрификации и автономного управления, ориентированное на потребителей, одинаково увлеченных вождением и погружением в мир роскоши».
Последние концепт-каром Lexus подобного уровня был LF-1 Limitless. Вседорожник представлялся абсолютно «всеядным»: предполагалось, что его можно укомплектовать водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом. Дизайн концепта, созданный сотрудниками калифорнийской студии Toyota, назвали «расплавленная катана», так как в нем сочетается «текучесть расплавленного металла» и острые грани традиционного японского меча.
При этом «погружаться в мир роскоши» Lexus предлагается не только на суше, но и на море. В сентябре марка спустила на воду свою первую яхту — LY 650. Судно спроектировала итальянская дизайн-студия Nuvolari Lenard и построила верфь Marquis Yachts, а за беспрецедентное внимание к деталям отвечал Lexus. Впрочем, яхтами дело не ограничится, и руководство марки уже намекает на появление самолетов.