Lexus покажет будущее электрокаров с помощью необычного концепта

При этом «погружаться в мир роскоши» Lexus предлагается не только на суше, но и на море. В сентябре марка спустила на воду свою первую яхту — LY 650. Судно спроектировала итальянская дизайн-студия Nuvolari Lenard и построила верфь Marquis Yachts, а за беспрецедентное внимание к деталям отвечал Lexus. Впрочем, яхтами дело не ограничится, и руководство марки уже намекает на появление самолетов.