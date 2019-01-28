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10:57

Lexus намерен выпустить хардкорный внедорожник

Компания рассматривает возможность постройки новой F-модели

В линейке Lexus может появиться хардкорный кроссовер или внедорожник, который станет частью «заряженного» F-семейства. Вопрос о запуске такой машины в серию находится на стадии «активного обсуждения».

Чумовые проекты на базе легковых машин, которые месят грязь лучше рамников

По словам вице-президента по продуктовому планированию и стратегии Lexus Купера Эриксена, руководство марки еще не приняло решение относительно того, на чем будет сделан акцент в модели: либо это будет асфальтовый вседорожник с соответствующими настройками шасси, либо ультимативный внедорожник уровня Mercedes-AMG G-Class.

Ранее исполнительный вице-президента компании Чика Како заявил, что потенциал стать одним из F-кроссоверов есть у субкомпактного UX. Это будет гибрид с перенастроенной силовой установкой. Улучшения динамических характеристик кроссовера намерены добиваться за счет особой калибровки блока управления и установки мощного электромотора.

На автосалоне в Детройте Lexus представил купе RC F Track Edition. Двухдверка получила карбоновую крышу, капот и заднее антикрыло, а также карбон-керамические тормоза Brembo. В движение RC F Track Edition приводит пятилитровый «атмосферник» V8 (478 сил и 535 Нм момента), совмещенный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Источник: Motor1
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