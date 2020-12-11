В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

Как и прежде, модель доступна с безальтернативным мотором V8 объемом 4,6 литра с отдачей 296 лошадиных сил и 438 Нм крутящего момента в сочетании с «автоматом» и системой полного привода с электронной блокировкой межосевого дифференциала и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Внедорожник укомплектован внедорожным круизом Crawl Control и системой с пятью предустановленными режимами движения Multi-Terrain Select, а также системами помощи на подъеме и спуске. Уже в «базе» GX 460 предлагается с полностью светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесами и задней пневмоподвеской.