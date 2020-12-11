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11:00

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX

Большой внедорожник добрался до автосалонов

Российский офис Lexus объявил о начале продаж рестайлингового GX460: прием заказов на новинку открыли еще 6 сентября, а до дилеров модель добралась только сейчас. Цены на внедорожник варьируются от 4 565 000 до 5 061 000 рублей.

Как и прежде, модель доступна с безальтернативным мотором V8 объемом 4,6 литра с отдачей 296 лошадиных сил и 438 Нм крутящего момента в сочетании с «автоматом» и системой полного привода с электронной блокировкой межосевого дифференциала и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Внедорожник укомплектован внедорожным круизом Crawl Control и системой с пятью предустановленными режимами движения Multi-Terrain Select, а также системами помощи на подъеме и спуске. Уже в «базе» GX 460 предлагается с полностью светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесами и задней пневмоподвеской.

Кроме того, для автомобиля предусмотрен набор систем безопасности Lexus Safety System+, который включает систему предупреждения столкновений с функцией автоматического торможения, контроль полосы и адаптивный круиз-контроль.

По собственной информации «Мотора», с января по октябрь этого года в России продали 361 экземпляр GX, в том числе 13 внедорожников в прошлом месяце. Всего же за 10 месяцев дилеры Lexus реализовали в стране более 17,5 тысяч новых автомобилей.