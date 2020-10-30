Lexus посвятил особые версии LC и RC авиации и ясеню

Над LC Aviation Lexus работал совместно с японским лётчиком высшего пилотажа Ёсихидэ Муроя. В результате удалось заметно улучшить аэродинамические характеристики купе: повысилась устойчивость на прямой, сократилось рысканье и ускорился отклик на поворот руля. Крышу изготовили из углепластика, а на корме появилось карбоновое антикрыло, создающее дополнительную прижимную силу.
В числе внешних отличий «авиационного» LC – чёрные решётка радиатора и окантовка оптики. Оформление интерьера, выполненное в чёрном и коричневом тонах, вдохновлено видом Земли с высоты птичьего полёта. Центральная консоль, сиденья и дверные карты получили крупные вставки из мягкой алькантары, а на порогах указали название спецверсии.
Фото: Lexus
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Цена спецверсии Aviation в модификации LC500 составляет 15 000 000 иен (11,4 миллиона рублей по текущему курсу). Такое купе оснащается 5,0-литровым V8, выдающим 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Гибридный LC500h с 3,5-литровым V6 и суммарной отдачей 359 лошадиных сил и 500 Нм момента стоит чуть дороже – 15 460 000 иен (11,7 миллиона рублей).
Фото: Lexus
Lexus RC Emotional Ash («Эмоциональный ясень») раскрывает главное отличие версии от стандартного купе: вставки из натурального чёрного ясеня, который приобретает серебристый оттенок при солнечном свете. Из ясеня выполнены элементы рулевого колеса, центрального тоннеля и ручки стеклоподъёмников. Внешне купе можно отличить по глянцевым деталям: решётке радиатора, корпусам зеркал заднего вида и алюминиевым колёсными дискам размерностью 19 дюймов.
C300 Emotional Ash с 2,0-литровой «турбочетвёркой» мощностью 245 сил и 350 Нм момента оценили в 6 469 000 иен (почти пять миллионов рублей). Бензоэлектрическая модификация RC300h отдачей 220 сил на базе 2,5-литрового мотора стоит 6 917 000 иен (5,2 миллиона рублей), а RC350 с 318-сильной (380 Нм) «шестёркой» 3.5 – 7 477 000 иен (5,7 миллиона рублей).
В середине октября у российских дилеров появился Lexus RX в специальной версии Black Vision со стартовым ценником от 4 265 000 рублей. Кроссовер получил затемнённые элементы стайлинга, аэродинамический обвес и двухцветные 20-дюймовые колёсные диски.