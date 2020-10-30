Lexus посвятил особые версии LC и RC авиации и ясеню

Над LC Aviation Lexus работал совместно с японским лётчиком высшего пилотажа Ёсихидэ Муроя. В результате удалось заметно улучшить аэродинамические характеристики купе: повысилась устойчивость на прямой, сократилось рысканье и ускорился отклик на поворот руля. Крышу изготовили из углепластика, а на корме появилось карбоновое антикрыло, создающее дополнительную прижимную силу.

В числе внешних отличий «авиационного» LC – чёрные решётка радиатора и окантовка оптики. Оформление интерьера, выполненное в чёрном и коричневом тонах, вдохновлено видом Земли с высоты птичьего полёта. Центральная консоль, сиденья и дверные карты получили крупные вставки из мягкой алькантары, а на порогах указали название спецверсии.