Минивэн Lexus: новое изображение

По предварительной информации, Lexus LM построят на базе Toyota Alphard. В Китае компания уже зарегистрировала две модификации: LM350 и LM300h. Первая будет оснащаться 3,5-литровым мотором V6 (301 лошадиная сила), вторая — гибридной силовой установкой с «атмосферником» 2.5 суммарной мощностью 197 лошадиных сил.
Ранее Lexus показал переднюю часть кузова минивэна с веретенообразной решеткой радиатора и узкими фарами. Журналисты из КНР отметили, что форма дневных ходовых огней напоминает древнекитайское оружие в форме крюка. Кроме того, они вспомнили заявление президента филиппинского офиса Lexus о скором появлении такой модели в линейке японской марки.
В ноябре прошлого года появилась информация, что Lexus работает над вседорожником, способным составить конкуренцию Lamborghini Urus. Внешне он будет похож на концепт LF-1 Limitless, получит двигатель от еще не представленного LC F и 10-диапазонный «автомат».