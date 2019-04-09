Минивэн Lexus: новое изображение

Ранее Lexus показал переднюю часть кузова минивэна с веретенообразной решеткой радиатора и узкими фарами. Журналисты из КНР отметили, что форма дневных ходовых огней напоминает древнекитайское оружие в форме крюка. Кроме того, они вспомнили заявление президента филиппинского офиса Lexus о скором появлении такой модели в линейке японской марки.