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12:11

Минивэн Lexus: новое изображение

Новую модель с индексом LM покажут на автосалоне в Шанхае

Компания Lexus опубликовала второй тизер таинственной модели «нового уровня», на котором видно, что это минивэн. Автомобиль получит обозначение LM. Премьера роскошного однообъемника состоится в Шанхае 16 апреля.

По предварительной информации, Lexus LM построят на базе Toyota Alphard. В Китае компания уже зарегистрировала две модификации: LM350 и LM300h. Первая будет оснащаться 3,5-литровым мотором V6 (301 лошадиная сила), вторая — гибридной силовой установкой с «атмосферником» 2.5 суммарной мощностью 197 лошадиных сил.

Ранее Lexus показал переднюю часть кузова минивэна с веретенообразной решеткой радиатора и узкими фарами. Журналисты из КНР отметили, что форма дневных ходовых огней напоминает древнекитайское оружие в форме крюка. Кроме того, они вспомнили заявление президента филиппинского офиса Lexus о скором появлении такой модели в линейке японской марки.

Компания Toyota в конце 2017 года представила обновленный минивэн Alphard. У модели изменился дизайн, который стал еще агрессивнее, появился модернизированный шестицилиндровый двигатель и новые электронные помощники водителю.

В ноябре прошлого года появилась информация, что Lexus работает над вседорожником, способным составить конкуренцию Lamborghini Urus. Внешне он будет похож на концепт LF-1 Limitless, получит двигатель от еще не представленного LC F и 10-диапазонный «автомат».

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