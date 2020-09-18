В автопарке японской полиции появилось суперкупе Lexus

Заднеприводный Lexus LC500 оснащен пятилитровым атмосферным V8 мощностью 477 лошадиных сил (540 Нм). Агрегат купе работает в паре с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль оборудован интеллектуальной электронной системой стабилизации, позволяющей увереннее проходить повороты на больших скоростях.

Патрульная спецверсия окрашена в традиционную для японской полиции бело-синюю ливрею, а также оборудована проблесковыми маячками и специальными техническими устройствами. Купе будет востребовано службами регулировки дорожного движения, а также при обеспечении безопасности на дорогах общего пользования.