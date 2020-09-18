17:15

В автопарке японской полиции появилось суперкупе Lexus

Модифицированный автомобиль поможет обеспечить безопасность на дорогах

Полицейский Lexus LC500 © Car Watch
Анастасия Дубина
Компания Toyota подарила дорожной полиции японского острова Хонсю новый патрульный автомобиль, сделанный на базе обновленного Lexus LC500. Двухдверное купе поможет стражам правопорядка обеспечить безопасность на дорогах.

Заднеприводный Lexus LC500 оснащен пятилитровым атмосферным V8 мощностью 477 лошадиных сил (540 Нм). Агрегат купе работает в паре с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль оборудован интеллектуальной электронной системой стабилизации, позволяющей увереннее проходить повороты на больших скоростях.

Патрульная спецверсия окрашена в традиционную для японской полиции бело-синюю ливрею, а также оборудована проблесковыми маячками и специальными техническими устройствами. Купе будет востребовано службами регулировки дорожного движения, а также при обеспечении безопасности на дорогах общего пользования.

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Полицейский Lexus LC500

Фото: Car Watch

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Стоимость полицейской модификации Lexus LC500 составляет 14,4 миллиона иен (примерно 12,5 миллионов рублей по текущему курсу).

В конце июля в сети появилось первое изображение обновленных полицейских спецверсий внедорожника Dodge Durango и седана Dodge Charger Pursuit. Модели помогут американскому концерну увеличить поставки автомобилей правоохранительным органам.

Источник: Car Watch