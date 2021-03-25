Lexus построил IS с виниловым проигрывателем в бардачке

Доработкой Lexus IS занималась специалисты технологической студии SCPS из Лос-Анджелеса. Инженерам необходимо было решить проблему перегрузок и вибраций, которые возникают при движении автомобиля. Во время ускорения, поворотов и торможения игла проигрывателя постоянно слетала, тем самым повреждая пластинку. В результате многочисленных испытаний удалось создать оригинальный проигрыватель из углепластиковых и алюминиевых материалов при помощи 3D-печати.