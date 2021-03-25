25 марта, 18:25

Lexus построил IS с виниловым проигрывателем в бардачке

Модель выпустили в единственном экземпляре

Lexus IS Wax Edition © Lexus
Анастасия Мельник
Инженеры из Лос-Анджелеса представили проект седана Lexus IS Wax Edition, который придется по душе любителям музыки. Автомобиль оснастили модифицированной акустической системой, а в перчаточном ящике разместили полноценный выдвижной проигрыватель виниловых пластинок.

Доработкой Lexus IS занималась специалисты технологической студии SCPS из Лос-Анджелеса. Инженерам необходимо было решить проблему перегрузок и вибраций, которые возникают при движении автомобиля. Во время ускорения, поворотов и торможения игла проигрывателя постоянно слетала, тем самым повреждая пластинку. В результате многочисленных испытаний удалось создать оригинальный проигрыватель из углепластиковых и алюминиевых материалов при помощи 3D-печати.

Lexus IS Wax Edition

Lexus

Стандартную 12-дюймовую виниловую пластинку можно слушать на скорости около 130 километров в час без потери качества звука. Повлиять на воспроизведение могут лишь крупные дорожные ямы. Кроме того, в рамках проекта, специалисты оснастили Лексус акустической системой с 17 динамиками и 1800-ваттным усилителем.

Lexus IS Wax Edition

Lexus

Раскрыт силуэт нового электрического концепт-кара Lexus

В рамках проекта разработчики сделали коллаборацию с диджеями Madlib и Kaytranada. Музыканты записали по одной песне, которые выпустили на специальной 7-дюймо­вой пластинке. По словам авторов проекта, Lexus IS Wax Edition останется единственном в своем роде автомобилем с виниловым проигрывателем.

В августе прошлого года компания Ford пригласила американского электронного музыканта и диджея Меттью Дира для создания танцевального трека из звуков, которые издает электрический кроссовер Mustang Mach-E. В итоге получилась необычная электронная аранжировка, сочетающаяся с мужским вокалом.

Источник: Lexus