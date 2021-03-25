Lexus построил IS с виниловым проигрывателем в бардачке

Доработкой Lexus IS занималась специалисты технологической студии SCPS из Лос-Анджелеса. Инженерам необходимо было решить проблему перегрузок и вибраций, которые возникают при движении автомобиля. Во время ускорения, поворотов и торможения игла проигрывателя постоянно слетала, тем самым повреждая пластинку. В результате многочисленных испытаний удалось создать оригинальный проигрыватель из углепластиковых и алюминиевых материалов при помощи 3D-печати.
Lexus
Стандартную 12-дюймовую виниловую пластинку можно слушать на скорости около 130 километров в час без потери качества звука. Повлиять на воспроизведение могут лишь крупные дорожные ямы. Кроме того, в рамках проекта, специалисты оснастили Лексус акустической системой с 17 динамиками и 1800-ваттным усилителем.
Lexus
Раскрыт силуэт нового электрического концепт-кара Lexus
В рамках проекта разработчики сделали коллаборацию с диджеями Madlib и Kaytranada. Музыканты записали по одной песне, которые выпустили на специальной 7-дюймовой пластинке. По словам авторов проекта, Lexus IS Wax Edition останется единственном в своем роде автомобилем с виниловым проигрывателем.
В августе прошлого года компания Ford пригласила американского электронного музыканта и диджея Меттью Дира для создания танцевального трека из звуков, которые издает электрический кроссовер Mustang Mach-E. В итоге получилась необычная электронная аранжировка, сочетающаяся с мужским вокалом.