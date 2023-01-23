В России появились электрокроссоверы Lexus RZ с рулём-«штурвалом»

Батарейные модели предлагают привезти под заказ из Китая

На сайте Авто.ру во Владивостоке появились объявления о продаже электрического кроссовера Lexus RZ 2023 года выпуска. Местный дилерский центр готов доставить батарейную модель под заказ из Китая. В настоящий момент продавец предлагает купить два электрокара, которые отличаются оформлением кузовов, а также уровнем оснащения. Стоимость электрических новинок, способных проехать на одном заряде аккумулятора около 400 километров, составляет 7,6 и 8,3 миллиона рублей.