Toyota запатентовала новые имена для будущих моделей

Зарегистрированные индексы оформлены в номенклатурном стиле моделей Lexus. В названиях премиальной «дочки» Toyota литера X используется для обозначения вседорожной модели, в то время как аббревиатура «h» применяется в случае использования гибридных технологий.

Таким образом, запатентованная буквенно-цифровая раскладка намекает на то, что будущие кроссоверы Lexus получат бензоэлектрическую силовую установку на базе модифицированного V6 3.5, отдачу которого могут скорректировать в сторону увеличения. Предполагается, что кроссовером с индексом TX350 заменят модель GX. По слухам, это будет вседорожник с несущим кузовом и семиместным салоном.