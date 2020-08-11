Первый электрокар Lexus добрался до Европы

Таким образом, электрический Lexus оказался почти на полтора миллиона рублей дороже кроссовера UX, на базе которого он построен. Цена Lexus UX с бензиновыми ДВС мощностью 150 и 178 лошадиных сил начинается с отметки в 29 900 фунтов стерлингов, или 2,8 миллиона рублей. Для сравнения, в России за базовый UX просят меньше – 2,4 миллиона рублей.

Что касается электрокроссовера UX 300e, то его стартовая цена, не превышающая отметку в 50 000 фунтов стерлингов, позволит при покупке получить правительственную льготу в размере 3000 фунтов стерлингов (почти 300 000 рублей).