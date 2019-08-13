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16:49

Вот так мог бы выглядеть катер с дизайном Lamborghini

Студия Officina Armare придумала концептуальный спидбот A43

Дизайн-студия Officina Armare из Милана перенесла эстетику Lamborghini на воду и придумала концептуальный скоростной катер A43. В зависимости от модификации судно предлагают оснащать моторами Mercury Racing или атмосферными двигателями V12 как у топовой линейки итальянских суперкаров.

Спидбот Officina Armare выдержан в традиционном для Lamborghini дизайне с множеством ломаных линий и плоских поверхностей: одним из ориентиров называется Centenario Roadster. И хотя A43 пока существует в виде рендеров, предполагается, что в длину катер водоизмещением семь тонн будет насчитывать 13,25 метра, а в ширину — 3,7 метра. Судно в теории можно оснастить винто-рулевыми колонками Caterpillar Three60, моторами Mercurу Racing (2x540 сил) или двумя 6.5 V12 Lamborghini, каждый мощностью по 700 сил.

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Среди особенностей A43: боковые подруливающие устройства в носовой части, перенаправляющие воздушные потоки тоннели, обеспечивающие аэродинамическую подъемную силу и воздухозаборники для охлаждения моторов в углепластиковом корпусе. На борту судна есть обеденный стол, отсек для шампанского, климатическая установка, диван, туалет, раковина и ванная комната с душем.

В целом A43 похож на классические спидботы, но со своим уникальным дизайном. Правда, о запуске производства катеров речь пока не идёт. Адаптировать стилистку автомобилей к катерам и яхтам пытаются многие компании, например, верфь Cigarette Racing — давний партнер Mercedes-Benz AMG. Зимой компании представили катер 41’ AMG Carbon Edition, вдохновленный «четырехдверным купе» GT.