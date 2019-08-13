Вот так мог бы выглядеть катер с дизайном Lamborghini

Спидбот Officina Armare выдержан в традиционном для Lamborghini дизайне с множеством ломаных линий и плоских поверхностей: одним из ориентиров называется Centenario Roadster. И хотя A43 пока существует в виде рендеров, предполагается, что в длину катер водоизмещением семь тонн будет насчитывать 13,25 метра, а в ширину — 3,7 метра. Судно в теории можно оснастить винто-рулевыми колонками Caterpillar Three60, моторами Mercurу Racing (2x540 сил) или двумя 6.5 V12 Lamborghini, каждый мощностью по 700 сил.