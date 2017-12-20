Компания опубликовала второй тизер концепт-кара LF-1 Limitless

Пульс

Lexus показал сложные фары «безграничного» внедорожника

Bf24a2c3906977657910abebd41f5c50d17d83db
20 декабря 2017

Компания Lexus опубликовала второй тизер концепт-кара под названием LF-1 Limitless (что можно перевести как «безграничный»). На этот раз производитель показал небольшой видеоролик, в котором видна работа светодиодных фар с очень сложным рисунком.

Длительный тест Lexus LX 570 против Audi Q7, Volvo XC90 и Range Rover Sport. Часть [первая](https://motor.ru/testdrives/vnedorozhniki-1.htm), [вторая](https://motor.ru/testdrives/vnedorozhniki-2.htm), [третья](https://motor.ru/testdrives/vnedorozhniki-3.htm) и [четвертая](https://motor.ru/testdrives/vnedorozhniki.htm)

Длительный тест Lexus LX 570 против Audi Q7, Volvo XC90 и Range Rover Sport. Часть первая, вторая, третья и четвертая

Прототип разработан в дизайн-студии «Лексуса» в Калифорнии. В компании называют новинку «флагманским внедорожником, который установит новый уровень роскоши». Другой информации об этом автомобиле пока нет.

Мировая премьера концепта Lexus LF-1 Limitless состоится в середине января следующего года на моторшоу в Детройте.

Последним вседорожным концептом стал прототип UX. Предполагается, что он дает представление о будущей серийной модели, которая в линейке займет место на ступеньку ниже NX.

Внедорожники для асфальта

Внедорожники, которые беспомощны на бездорожье, но круты во всем остальном

Теги:
LexusВнедорожники
Новости по теме
5 декабря 2017
Lexus показал первое изображение нового флагманского внедорожника
29 сентября 2016
Lexus построил маленький кроссовер с кинетическими сиденьями