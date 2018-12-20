Главные герои новых «Людей в черном» будут ездить на «Лексусе»

Ранее стало известно, что актер Мэтт Деймон сыграет Кэролла Шелби в фильме о противостоянии Ferrari и Ford в гонке «24 часа Ле-Мана». Кроме того, готовится фильм об Энцо Феррари на основе автобиографической книги, написанной в 1981 году. Ожидается, что главную роль в картине исполнит Роберт де Ниро.