Главные герои новых «Людей в черном» будут ездить на «Лексусе»

Главными героями спин-оффа «Людей в черном» стали агенты Эйч и Эм, роли которых исполняют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Режиссером фильма является Ф. Гэри Грей, снявший восьмую часть «Форсажа», а одним из продюсеров – Стивен Спилберг. Герои Уилла Смита и Томми Ли Джонса в спин-оффе не появятся.
В России фильм выйдет 13 июня следующего года.
Ранее стало известно, что актер Мэтт Деймон сыграет Кэролла Шелби в фильме о противостоянии Ferrari и Ford в гонке «24 часа Ле-Мана». Кроме того, готовится фильм об Энцо Феррари на основе автобиографической книги, написанной в 1981 году. Ожидается, что главную роль в картине исполнит Роберт де Ниро.