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19:18

Главные герои новых «Людей в черном» будут ездить на «Лексусе»

Появился первый трейлер спин-оффа «Людей в черном»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый трейлер фантастической комедии «Люди в черном: Интернэшнл». В ролике главные герои ездят на «заряженном» купе Lexus RC F, тогда как в первой части картины использовался Ford Crown Victoria.

Главными героями спин-оффа «Людей в черном» стали агенты Эйч и Эм, роли которых исполняют Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Режиссером фильма является Ф. Гэри Грей, снявший восьмую часть «Форсажа», а одним из продюсеров – Стивен Спилберг. Герои Уилла Смита и Томми Ли Джонса в спин-оффе не появятся.

В России фильм выйдет 13 июня следующего года.

Ранее стало известно, что актер Мэтт Деймон сыграет Кэролла Шелби в фильме о противостоянии Ferrari и Ford в гонке «24 часа Ле-Мана». Кроме того, готовится фильм об Энцо Феррари на основе автобиографической книги, написанной в 1981 году. Ожидается, что главную роль в картине исполнит Роберт де Ниро.

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