Мэтт Деймон сыграет Кэролла Шелби в фильме о «24 часах Ле-Мана»

Актер Мэтт Деймон сыграет Кэролла Шелби в фильме о противостоянии Ferrari и Ford в гонке «24 часа Ле-Мана», а роль инженера Кена Майлза, который работал над гоночными автомобилями вместе легендарным американским конструктором, достанется Кристиану Бэйлу. Об этом сообщает Variety.

Режиссером картины будет Джеймс Мэнголд, ранее снявший «Логана», а сценарием займутся Джез и Джон-Генри Баттерворты, которые до этого работали над фантастическим боевиком «Грань будущего».

Сюжет фильма развернется вокруг событий, произошедших в 1966 году. Тогда группа инженеров под руководством Шелби и Майлза строила гоночный Ford GT40 – автомобиль, который должен был на марафоне «24 часа Ле-Мана» побить суперкары Ferrari. На этой гонке машины американской марки заняли три первых места, а лучшим результатом итальянцев стало лишь восьмое место.

Фильм выйдет на экраны 28 июня 2019 года.

Ранее также появился документальный фильм «Ferrari: Гонка к бессмертию» (Ferrari: Race to Immortality). Он рассказывает о событиях 1950 годов, когда итальянская марка впервые приняла участие в Формуле-1. Также в ленте рассказываются истории пилотов Альфонсо де Портаго, Луиджи Муссо, Питера Коллинза, Майка Хоторна, и их взаимоотношениях с Энцо Феррари.

В 2014 году стало известно о съемках фильма об Энцо Феррари. В основу сюжета ляжет автобиографическая книга «Феррари 80», написанная основателем итальянской компании в 1981 году. Ожидается, что главную роль в картине исполнит Роберт де Ниро.