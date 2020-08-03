Спецверсию кабриолета Lexus LC посвятили морским путешествиям

Доминирующий цвет салона — белый. Он используется для сидений, нижней части передней панели, консоли, стоек, руля и потолка. На контрасте с ними играют темно-синие вставки в дверях и центральной консоли.

Сиденья обиты полуанилиновой кожей с геометрической прострочкой; накладки на пороги с напоминанием о небольшом тираже изготовлены из углепластика.

Судя по всему, это автомобиль в такой же спецификации, что продали на аукционе Barrett-Jackson за два миллиона долларов.