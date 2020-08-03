Спецверсию кабриолета Lexus LC посвятили морским путешествиям

Главная особенность Lexus LC Convertible Regatta Edition — цветовая гамма. Кузов кабриолета окрашен в глубокий синий колер Structural Blue. Разработка пигмента с 40 отдельными слоями и микровкраплениями, играющими на солнце, велась 15 лет — впервые его показали на купе LC в 2017 году. Мягкая крыша тоже выполнена в синем цвете, только для этого используется оттенок Marine Blue.
Доминирующий цвет салона — белый. Он используется для сидений, нижней части передней панели, консоли, стоек, руля и потолка. На контрасте с ними играют темно-синие вставки в дверях и центральной консоли.
Сиденья обиты полуанилиновой кожей с геометрической прострочкой; накладки на пороги с напоминанием о небольшом тираже изготовлены из углепластика.
Судя по всему, это автомобиль в такой же спецификации, что продали на аукционе Barrett-Jackson за два миллиона долларов.
Технических изменений не заявлено, а значит под капотом LC Convertible Regatta Edition установлен 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Трансмиссия — десятидиапазонный автомат. Привод — задний. Рыночный запуск кабриолета запланирован на будущую осень.
Морская тематика стала неотъемлемой частью Lexus после премьеры яхты LY 650. Первое судно японской марки разработано и построено в сотрудничестве с итальянской студией Nuvolari Lenard и верфью Marquis Yachts — и его облик будто бы частично срисован с автомобилей. Например, флайбридж с постом управления напоминает кокпит купе, а металлические акценты на носу и L-образные воздухозаборники роднят яхту со всеми последними моделями японского производителя.