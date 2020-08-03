18:31

Спецверсию кабриолета Lexus LC посвятили морским путешествиям

Представлено особое издание Regatta Edition

Алексей Носаченко
Компания Lexus представила особое издание модели LC Convertible под названием Regatta Edition. Кабриолет обыгрывает тему морских путешествий, а за счет комбинации синего цвета кузова и белого салона пытается создать атмосферу роскошной гавани для яхт.

Главная особенность Lexus LC Convertible Regatta Edition — цветовая гамма. Кузов кабриолета окрашен в глубокий синий колер Structural Blue. Разработка пигмента с 40 отдельными слоями и микровкраплениями, играющими на солнце, велась 15 лет — впервые его показали на купе LC в 2017 году. Мягкая крыша тоже выполнена в синем цвете, только для этого используется оттенок Marine Blue.

Доминирующий цвет салона — белый. Он используется для сидений, нижней части передней панели, консоли, стоек, руля и потолка. На контрасте с ними играют темно-синие вставки в дверях и центральной консоли.

Сиденья обиты полуанилиновой кожей с геометрической прострочкой; накладки на пороги с напоминанием о небольшом тираже изготовлены из углепластика.

Судя по всему, это автомобиль в такой же спецификации, что продали на аукционе Barrett-Jackson за два миллиона долларов.

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Технических изменений не заявлено, а значит под капотом LC Convertible Regatta Edition установлен 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Трансмиссия — десятидиапазонный автомат. Привод — задний. Рыночный запуск кабриолета запланирован на будущую осень.

Морская тематика стала неотъемлемой частью Lexus после премьеры яхты LY 650. Первое судно японской марки разработано и построено в сотрудничестве с итальянской студией Nuvolari Lenard и верфью Marquis Yachts — и его облик будто бы частично срисован с автомобилей. Например, флайбридж с постом управления напоминает кокпит купе, а металлические акценты на носу и L-образные воздухозаборники роднят яхту со всеми последними моделями японского производителя.