Самый маленький кроссовер Lexus появится в России осенью

Компактный кроссовер Lexus UX появится на российском рынке в конце текущего года. Прием заказов на новинку начнется в ноябре. Вседорожник предложат в двух версиях: с двухлитровым бензиновым двигателем и вариатором, а также с гибридной силовой установкой и системой полного привода. Информация о ценах и комплектациях пока не раскрывается.

Самый маленький кроссовер Lexus дебютировал весной на автосалоне в Женеве. Он на 145 миллиметров короче (4495 миллиметров ), на пять миллиметров уже (1840 миллиметров) и на 125 миллиметров ниже (1520 миллиметров) модели NX.

Вседорожник построен на новой платформе GA-C со стойками Макферсон спереди и подвеской на двойных поперечных рычагах сзади. Двери, капот, крылья модели сделаны из алюминия, а крышка багажника из композитных материалов.

Базовая модификация Lexus UX оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 171 лошадиная сила. Коробка — вариатор Direct Shift с механической «стартовой» передачей. Старший агрегат — гибридная установка на базе двухлитрового «атмосферника». Ее отдача — 178 лошадиных сил.

В версии F Sport UX оснащается другой решеткой радиатора, перенастроенной подвеской, 18-дюймовыми колесными дисками и спортивными сиденьями. Помимо этого, для модели доступна адаптивная подвеска и система ASC (Active Sound Control), которая имитирует звуки переключения передач, как на обычных «автоматах».

На российском рынке Lexus UX составит конкуренцию Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Infiniti QX30.