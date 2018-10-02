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16:16

Названы сроки появления в России самого маленького кроссовера Lexus

Lexus UX предложат с бензиновым двигателем и гибридной установкой

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Первый компактный кроссовер Lexus появится в России в следующем году. Прием заказов на новинку дилеры марки откроют после Нового года, в январе. Вседорожник предложат в двух версиях: с двухлитровым бензиновым двигателем и вариатором, а также с гибридной силовой установкой и системой полного привода E-Four.

Самый маленький кроссовер Lexus построен на новой платформе GA-C со стойками Макферсон спереди и подвеской на двойных поперечных рычагах сзади. Двери, капот, крылья сделаны из алюминия, а крышка багажника из композитных материалов.

Базовая модификация Lexus UX оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 171 лошадиная сила. Коробка — вариатор Direct Shift с механической «стартовой» передачей. Также предусмотрена версия с гибридной установкой на базе двухлитрового «атмосферника». Ее отдача — 178 лошадиных сил.

Версию F Sport можно будет идентифицировать по другой решетке радиатора, 18-дюймовыми колесными дисками и спортивными сиденьями. В список оснащения Lexus UX войдет адаптивная подвеска и система ASC (Active Sound Control), которая имитирует звуки переключения передач, как на обычных «автоматах».

На российском рынке Lexus UX составит конкуренцию Mercedes-Benz GLA, BMW X1 и Infiniti QX30.

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