Названы сроки появления в России самого маленького кроссовера Lexus

Самый маленький кроссовер Lexus построен на новой платформе GA-C со стойками Макферсон спереди и подвеской на двойных поперечных рычагах сзади. Двери, капот, крылья сделаны из алюминия, а крышка багажника из композитных материалов.

Базовая модификация Lexus UX оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 171 лошадиная сила. Коробка — вариатор Direct Shift с механической «стартовой» передачей. Также предусмотрена версия с гибридной установкой на базе двухлитрового «атмосферника». Ее отдача — 178 лошадиных сил.