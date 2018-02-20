Компания показала первый тизер кроссовера UX

Пульс

Lexus подготовил к Женеве конкурента BMW X1

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20 февраля 2018

Компания Lexus представит на Женевском моторшоу новый кроссовер – UX. На данный момент опубликован лишь первый тизер модели, которая должна будет составить конкуренцию Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 и BMW X1. Детальной информации об этом автомобиле пока нет.

Длительный тест Lexus NX: [часть первая](https://motor.ru/testdrives/lexusnx.htm) и [вторая](https://motor.ru/testdrives/lexusnx-2.htm)

Длительный тест Lexus NX: часть первая и вторая

Кроссовер будет построен в стилистике одноименного прототипа, дебютировавшего два года назад на Парижском автосалоне. Концепт, созданный в европейском дизайн-центре марки во Франции, оснащался электрохромными окнами с возможностью затемнения и так называемыми «кинетическими креслами». Структура их спинок полностью сделана из эко-материалов на основе синтетического паучьего шелка.

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Концепт-кар Lexus UX

Концепт-кар Lexus UX

Концепт-кар Lexus UX

Концепт-кар Lexus UX

Концепт-кар Lexus UX

Концепт-кар Lexus UX

Концепт-кар Lexus UX

Концепт-кар Lexus UX

Ранее предполагалось, что модель UX заменит в модельной гамме гибридный хэтчбек CT 200h и встанет на ступеньку ниже вседорожника NX.

Помимо кроссовера UX, «Лексус» привезет в Женеву семиместный RX L и концепт-кар LF-1 Limitless, дебютировавший в начале января на автосалоне в Детройте.

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Теги:
КроссоверыLexus
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