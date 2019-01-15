До России добрался самый маленький кроссовер Lexus

Кроссовер Lexus UX, делящий платформу с Toyota CH-R, будет доступен в версиях UX 200 и UX 250h. Первая из них оснащается 150-сильным двухлитровым бензиновым мотором и вариатором Direct Shift с механической «стартовой» передачей, а вторая – 178-сильной гибридной силовой установкой на базе того же атмосферного агрегата.