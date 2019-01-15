До России добрался самый маленький кроссовер Lexus

Кроссовер Lexus UX, делящий платформу с Toyota CH-R, будет доступен в версиях UX 200 и UX 250h. Первая из них оснащается 150-сильным двухлитровым бензиновым мотором и вариатором Direct Shift с механической «стартовой» передачей, а вторая – 178-сильной гибридной силовой установкой на базе того же атмосферного агрегата.
|Комплектация
|UX 200
|UX 250 h
|#live
|2 316 000
|--
|#enjoy
|2 422 000
|2 848 000
|#discover
|2 849 000
|--
|#feel
|--
|3 736 000
|#FSport
|2 669 000
|3 099 000
В базовую комплектацию #live входят светодиодные фары, климат-контроль, датчик света, круиз-контроль, электростеклоподъемники всех дверей с автоматическим режимом, электрообогрев лобового стекла в зоне покоя дворников, подогрев передних сидений и мультимедийная система с Bluetooth.
Топовая версия включает в себя беспроводную зарядку, проекционный дисплей, навигацию, адаптивную подвеску, систему кругового видеообзора, а также климат-консьерж, синхронизирующий климатическую систему с обогревом и вентиляцией сидений.
В стоимость машины включен три года технического обслуживания и использования сервиса «Помощь на дороге».