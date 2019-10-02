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17:29

Создана батарея с удельной емкостью в семь раз больше, чем у литий-ионных аккумуляторов

Прототип разработан сотрудниками Иллинойского университета

Сотрудники чикагского кампуса Иллинойского университета создали первый рабочий прототип литий-диоксид углеродного аккумулятора. Такая батарея имеет плотность хранения энергии в семь раз больше, чем литий-ионная.

Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials. В документе говорится, что учёным удалось избавиться от главного недостатка литий-диоксид углеродных батарей (Li–CO₂): малого количества циклов перезарядки (около 100), вызванного выделением углерода во время химических реакций. Для этого пришлось изменить состав электролита: к диметилсульфоксиду, который хорошо проводит ионы, добавили наночешуйки дисульфид молибдена.

Гибридный электролит позволил запустить обратимый электрохимический цикл, который полностью нейтрализует CO₂, и добиться 500 циклов перезарядки. Плотность хранения энергии такой батареи составляет 1876 ватт-часов на килограмм массы, что в семь раз больше, чем могут предложить нынешние литий-ионные аккумуляторы. Ещё больший потенциал — у литий-серных источников тока: их теоретическая удельная ёмкость составляет 2600 ватт-часов на килограмм.

В декабре прошлого года сотрудники Исследовательского института Honda совместно с учёными из Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA разработали новый тип электролита, который позволит создавать батареи с высокой плотностью хранения заряда и низкой рабочей температурой. Благодаря ему ученые сделали твердотельный фторид-ионный аккумулятор, которые работает при комнатной температуре.