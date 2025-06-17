Самый компактный кроссовер Li: первые фотографии

На китайском рынке он составит конкуренцию Tesla Model Y и Xiaomi YU7

Шпионы сфотографировали новый пятиместный кроссовер Li. Китайская марка начала дорожные испытания нового электрокара, который может стать самым компактным в ее линейке. Ожидается, что i6 покажут в Китае в сентябре нынешнего года после премьеры более крупного i8, а полноценный дебют состоится в октябре.