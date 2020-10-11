Лимитированный Ford Mustang станет глобальным

В отличие от версий Shelby GT, которые продаются только в США, Mach 1 можно будет купить везде, где официально продаётся Mustang. Тираж новинки пока не сообщается. Mustang Mach 1 будет позиционироваться между «гражданскими» версиями и «заряженными» модификациями Shelby. От GT350 и GT500 позаимствовали и другие компоненты, включая впускной коллектор, выхлопную систему, детали подвески и системы охлаждения. 19-дюймовые пятиспицевые диски стилизованы под классические Magnum 500. В продаже Mach 1 появится весной 2021 года.