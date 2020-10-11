Ford Mustang Mach 1 был впервые представлен в 1968 году: модель получила имя в честь скорости звука. Последнее поколение купе с таким названием появилось на рынке ещё в начале 2000-х, но недавно было объявлено о возвращении драйверского Mach 1 в гамму Mustang, правда, ограниченным тиражом: пони-кару обещан пятилитровый V8 мощностью 487 лошадиных сил от версии Bullitt и шестиступенчатую механическую коробку передач Tremec 3160 от Shelby GT. В качестве альтернативы предложат 10-диапазонный «автомат». Как сообщает издание Ford Authority, лимитированный Ford Mustang станет глобальным.
В отличие от версий Shelby GT, которые продаются только в США, Mach 1 можно будет купить везде, где официально продаётся Mustang. Тираж новинки пока не сообщается. Mustang Mach 1 будет позиционироваться между «гражданскими» версиями и «заряженными» модификациями Shelby. От GT350 и GT500 позаимствовали и другие компоненты, включая впускной коллектор, выхлопную систему, детали подвески и системы охлаждения. 19-дюймовые пятиспицевые диски стилизованы под классические Magnum 500. В продаже Mach 1 появится весной 2021 года.