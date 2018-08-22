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22 августа 12:18

Американцы построили лимузин-самолет

Компания Jetsetter переоборудовала бизнес-джет в машину с допуском на обычные дороги

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Американская компания Jetsetter представила на выставке мобильной электроники KnowledgeFest лимузин, построенный на базе бизнес-джета. Машина под названием Lear Jet оснащена бензиновым двигателем V8 и допущена для эксплуатации на дорогах общего пользования. Лимузин планируется использовать в рекламных целях.

Постройка лимузина-самолета началась в 2006 году и завершилась несколько дней назад. Машина получила особый окрас кузова Red Carpet, мощную аудиосистему и несколько посадочных мест. Интерьер Lear Jet сделан как у большинства лимузинов, со светодиодной подсветкой потолка и пола. Подсвечиваются даже старые гондолы двигателей, который решено было оставить ради сохранения общей стилистики.

В августе прошлого года омич Алексей Назаров выставил на продажу полностью отреставрированный 400-й «Москвич» 1949 года. Машину укомплектовали 81-сильным двигателем от ВАЗ-2103, пятиступенчатой коробкой передач, мультимедийной системой с разъемами USB и AUX и сиденьями от пассажирского лайнера Ту-154.

В июле появилась информация о том, что в Тольятти завершили макетное проектирование и конструктивную проработку первой «летающей» машины — спорткара, совмещенного с судном на воздушной подушке.

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