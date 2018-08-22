Американцы построили лимузин-самолет

Постройка лимузина-самолета началась в 2006 году и завершилась несколько дней назад. Машина получила особый окрас кузова Red Carpet, мощную аудиосистему и несколько посадочных мест. Интерьер Lear Jet сделан как у большинства лимузинов, со светодиодной подсветкой потолка и пола. Подсвечиваются даже старые гондолы двигателей, который решено было оставить ради сохранения общей стилистики.
В августе прошлого года омич Алексей Назаров выставил на продажу полностью отреставрированный 400-й «Москвич» 1949 года. Машину укомплектовали 81-сильным двигателем от ВАЗ-2103, пятиступенчатой коробкой передач, мультимедийной системой с разъемами USB и AUX и сиденьями от пассажирского лайнера Ту-154.
В июле появилась информация о том, что в Тольятти завершили макетное проектирование и конструктивную проработку первой «летающей» машины — спорткара, совмещенного с судном на воздушной подушке.