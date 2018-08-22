Американцы построили лимузин-самолет

В августе прошлого года омич Алексей Назаров выставил на продажу полностью отреставрированный 400-й «Москвич» 1949 года. Машину укомплектовали 81-сильным двигателем от ВАЗ-2103, пятиступенчатой коробкой передач, мультимедийной системой с разъемами USB и AUX и сиденьями от пассажирского лайнера Ту-154.

В июле появилась информация о том, что в Тольятти завершили макетное проектирование и конструктивную проработку первой «летающей» машины — спорткара, совмещенного с судном на воздушной подушке.