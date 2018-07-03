Автомобиль скрестили с судном на воздушной подушке

Пульс

В Тольятти разработали летающий спорткар

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3 июля 2018

В России завершили макетное проектирование и конструктивную проработку первой «летающей» машины. Новинка под названием «Ягалёт» будет представлять собой спортивный автомобиль, совмещенный с судном на воздушной подушке. Разработка ведется в Тольятти консорциумом российских предприятий.

[А мне Leyat охота: автомобили с пропеллерами](https://motor.ru/stories/leyat.htm)

А мне Leyat охота: автомобили с пропеллерами

Как говорят разработчики, «Ягалёт» можно будет использовать в мегаполисах, объезжая пробки по воде. Автомобиль превратится в судно на воздушной подушке за несколько секунд после нажатия кнопки в салоне – за это время из-под днища машины выдвинется гибкое ограждение, необходимое для «полета».

Автомобиль разрабатывают в соответствии с требованиями к малому судостроению. Предусматривается использование якоря и швартовочного оборудования – с выходом на капот. Для управления «летающей машиной» будет достаточно удостоверения на право управления маломерным судном. Кроме того, потребуется дополнительная регистрация «Ягалёта» как судна.

[В июле прошлого года был показан российский летающий и плавающий автомобиль «Тритон». На суше — это электрокар, в воздухе — самолет с мягким крылом, а на воде — аэроглиссер](https://motor.ru/news/begalet-10-07-2017.htm)

В июле прошлого года был показан российский летающий и плавающий автомобиль «Тритон». На суше — это электрокар, в воздухе — самолет с мягким крылом, а на воде — аэроглиссер

Какие летающие автомобили можно поставить себе в гараж

Технические подробности планируется распространить позже. Когда именно планируется представить новинку, пока не уточняется.

В дальнейшем разработчики из Тольятти планируют расширить модельный ряд, добавив к спорткару летающий внедорожник, минивэн и даже кемпер.

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Фото yagalet.ru
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