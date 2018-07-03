В Тольятти разработали летающий спорткар

В России завершили макетное проектирование и конструктивную проработку первой «летающей» машины. Новинка под названием «Ягалёт» будет представлять собой спортивный автомобиль, совмещенный с судном на воздушной подушке. Разработка ведется в Тольятти консорциумом российских предприятий.

Как говорят разработчики, «Ягалёт» можно будет использовать в мегаполисах, объезжая пробки по воде. Автомобиль превратится в судно на воздушной подушке за несколько секунд после нажатия кнопки в салоне – за это время из-под днища машины выдвинется гибкое ограждение, необходимое для «полета».

Автомобиль разрабатывают в соответствии с требованиями к малому судостроению. Предусматривается использование якоря и швартовочного оборудования – с выходом на капот. Для управления «летающей машиной» будет достаточно удостоверения на право управления маломерным судном. Кроме того, потребуется дополнительная регистрация «Ягалёта» как судна.

Технические подробности планируется распространить позже. Когда именно планируется представить новинку, пока не уточняется.

В дальнейшем разработчики из Тольятти планируют расширить модельный ряд, добавив к спорткару летающий внедорожник, минивэн и даже кемпер.