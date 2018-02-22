Британская марка Lister показала эскиз 1000-сильного суперкара
Британская компания Lister Cars, специализирующаяся на постройке ретроспорткаров, показала первое изображение купе Storm II, которое станет наследником модели 1993 года. Эскиз машины опубликовал в своем твиттере глава фирмы Лоуренс Уиттакер.
Информации о технической начинке пока нет. Четыре года назад, когда впервые появилась информация о суперкаре Lister, машину планировалось оснастить суперкар 7,8-литровым компрессорным двигателем V12, собственной разработки компании. Отдача мотора составила бы 1000 лошадиных сил. Предположительно, за основу агрегата будет взят двигатель Jaguar.
Дорожная версия суперкара Storm первого поколения выпускалась с 1993 по 1994 год. В 1995 году модель дебютировала с «24 часа Ле-Мана», однако после 40 кругов была вынуждена сойти из-за проблем с коробкой передач.
Lister Storm оснащался семилитровым твин-турбо двигателем V12 мощностью 553 лошадиные силы, который сочетался и шестиступенчатой «механикой». Суперкар мог разгоняться до «сотни» за 4,2 секунды. Его максимальная скорость составляла 335 километров в час. Всего было построено четыре автомобиля.
Сейчас модельный ряд Lister состоит из гоночной и дорожной версии ретроспорткаров Knobbly, а тажке моделей Costin и недавно представленного купе Thunder. «Гром» – это первая новинка марки за последние 25 лет. Она построена на базе Jaguar F-Type и оснащен модернизированным пятилитровым двигателем V8 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата составляет 675 лошадиных сил и 976 Нм крутящего момента. Всего Lister планирует выпустить 99 экземпляров суперкара.