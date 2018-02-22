Британская марка Lister показала эскиз 1000-сильного суперкара

Британская компания Lister Cars, специализирующаяся на постройке ретроспорткаров, показала первое изображение купе Storm II, которое станет наследником модели 1993 года. Эскиз машины опубликовал в своем твиттере глава фирмы Лоуренс Уиттакер.

Информации о технической начинке пока нет. Четыре года назад, когда впервые появилась информация о суперкаре Lister, машину планировалось оснастить суперкар 7,8-литровым компрессорным двигателем V12, собственной разработки компании. Отдача мотора составила бы 1000 лошадиных сил. Предположительно, за основу агрегата будет взят двигатель Jaguar.

Lister Storm

Дорожная версия суперкара Storm первого поколения выпускалась с 1993 по 1994 год. В 1995 году модель дебютировала с «24 часа Ле-Мана», однако после 40 кругов была вынуждена сойти из-за проблем с коробкой передач.

Lister Storm оснащался семилитровым твин-турбо двигателем V12 мощностью 553 лошадиные силы, который сочетался и шестиступенчатой «механикой». Суперкар мог разгоняться до «сотни» за 4,2 секунды. Его максимальная скорость составляла 335 километров в час. Всего было построено четыре автомобиля.

1/3 2/3 3/3 Lister Knobby Lister Costin Lister Thunder

Сейчас модельный ряд Lister состоит из гоночной и дорожной версии ретроспорткаров Knobbly, а тажке моделей Costin и недавно представленного купе Thunder. «Гром» – это первая новинка марки за последние 25 лет. Она построена на базе Jaguar F-Type и оснащен модернизированным пятилитровым двигателем V8 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата составляет 675 лошадиных сил и 976 Нм крутящего момента. Всего Lister планирует выпустить 99 экземпляров суперкара.

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