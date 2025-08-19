Geely показала салон «Смурфа» — ситикара за 400 тысяч рублей

Обещаны кондиционер и мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять некоторыми функциями удаленно — например, открывать и закрывать двери и багажник.

Длина, ширина и высота микрокара составляют соответственно 3100, 1558 и 1610 миллиметров при колесной базе 2015 миллиметров. Снаряженная масса — всего 815 килограммов, салон вмещает четверых.