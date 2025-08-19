Geely показала салон «Смурфа» — ситикара за 400 тысяч рублей

Geely показала салон «Смурфа» — ситикара за 400 тысяч рублей3,1-метровый автомобильчик будет приводить в движение мотор мощностью всего 40 сил
Салон у электрокара такой же, как у другой модели Geely — ультрабюджетной Panda Mini, с которым Smurf идентичен и по части «техники». «Смурф» получил восьмидюймовый центральный дисплей мультимедийной системы, «приборку» диагональю 9,2 дюйма и крошечную панель управления вместо центрального тоннеля.
Обещаны кондиционер и мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять некоторыми функциями удаленно — например, открывать и закрывать двери и багажник.
Длина, ширина и высота микрокара составляют соответственно 3100, 1558 и 1610 миллиметров при колесной базе 2015 миллиметров. Снаряженная масса — всего 815 килограммов, салон вмещает четверых.
Электромотор мощностью 40 лошадиных сил установлен сзади и разгоняет Smurf до 100 километров в час. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея емкостью чуть более 17 киловатт-часов обеспечивает до 200 километров пробега без подзарядки по китайскому циклу CLTC.
В июле стало известно, что Geely полностью поглотит другую свою «дочку» — Zeekr. Все пока не принадлежащие Geely акции премиум-марки (порядка 40 процентов) будут выкуплены к IV кварталу 2025 года.