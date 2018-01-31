Новинку запустят в серию в течение 18 месяцев

Пульс

Harley-Davidson подтвердил выпуск электрического мотоцикла

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31 января 2018

Производитель мотоциклов Harley-Davidson в течение ближайших 18 месяцев представит серийную модель электрического байка. Проект под названием LiveWire поможет компании стать лидером в электрификации мотоциклов. Об этом со ссылкой на представителя марки сообщает Autoblog.

[Девять электробайков, от которых не тянет зевать](https://motor.ru/selector/hellomoto.htm)

Девять электробайков, от которых не тянет зевать

Прототип электробайка Harley-Davidson — нейкед LiveWire — представили в 2014 году. Мотоцикл оснастили трехфазовым электромотором мощностью 75 лошадиных сил (71 Нм), который питается от батарей емкостью семь киловатт-часов.

С нуля до 96 километров в час LiveWire может разгоняться за четыре секунды. Максимальная скорость — 160 километров. Запас хода мотоцикла составляет около 80 километров. На товарной версии этот показатель компания намерена как минимум удвоить.

В 2016 году датская фирма Fenris Motorcycles построила прототип, претендующий на звание быстрейшего серийного электробайка в мире. Мотоцикл оснащался 200-сильным электромотором и мог разгоняться до 300 километров в час.

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Теги:
FordF-150Harley-Davidson
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