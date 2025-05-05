Россиян больше всего интересуют кредиты на покупку автомобилей Lada

На втором месте по количеству заявок с заметным отрывом расположилась корейская Kia. Ее доля — восемь процентов. Далее следуют Hyundai с 7,4-процентной долей, Toyota с 6,7-процентной и Volkswagen с шестипроцентной.

При этом россияне стали чаще интересоваться займами на автомобили Mercedes-Benz: число заявок по сравнению с последним кварталом 2024 года увеличилось в полтора раза.