Новости
Опубликовано 05 мая 2025, 17:18
1 мин.

Россиян больше всего интересуют кредиты на покупку автомобилей Lada

Причем наиболее популярна у заемщиков самая бюджетная модель — Granta
Названа марка, машины которой чаще всего берут в кредит. В «Авито Авто» изучили заявки на автокредиты, поданные на платформе в первом квартале нынешнего года. Средняя сумма займа в начале года составила 1 009 000 рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные платформы. Больше всего заявок было подано на покупку автомобилей отечественной Lada — их доля составила 12,1 процента от общего числа.
Россиян больше всего интересуют кредиты на покупку автомобилей Lada
© Freepik
Мария Руцкая
Мария Руцкая

На втором месте по количеству заявок с заметным отрывом расположилась корейская Kia. Ее доля — восемь процентов. Далее следуют Hyundai с 7,4-процентной долей, Toyota с 6,7-процентной и Volkswagen с шестипроцентной.

При этом россияне стали чаще интересоваться займами на автомобили Mercedes-Benz: число заявок по сравнению с последним кварталом 2024 года увеличилось в полтора раза.

Читайте на тему:

Что касается моделей, то и здесь первенство у «Лады». На кредиты на Lada Granta пришлось 3,7 процента всех заявок. Второе место — у Priora с 2,7 процента, третье — у Hyundai Solaris с 2,6 процента. Четвертая и пятая строчки достались Kia Rio (2,3 процента) и Toyota Camry (2,1 процента). Популярность у заемщиков заметно нарастила Lada Vesta: за квартал число заявок выросло на 66,3 процента.

В начале мая цены на свою продукцию снизили пять автобрендов: Chery, Exeed, Livan, SWM, а также отечественный КамАЗ. Сильнее прочих подешевел КамАЗ «Компас 5», скинувший в некоторых версиях 860 тысяч рублей.