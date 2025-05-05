Россиян больше всего интересуют кредиты на покупку автомобилей Lada

Россиян больше всего интересуют кредиты на покупку автомобилей LadaПричем наиболее популярна у заемщиков самая бюджетная модель — Granta
На втором месте по количеству заявок с заметным отрывом расположилась корейская Kia. Ее доля — восемь процентов. Далее следуют Hyundai с 7,4-процентной долей, Toyota с 6,7-процентной и Volkswagen с шестипроцентной.
При этом россияне стали чаще интересоваться займами на автомобили Mercedes-Benz: число заявок по сравнению с последним кварталом 2024 года увеличилось в полтора раза.
Что касается моделей, то и здесь первенство у «Лады». На кредиты на Lada Granta пришлось 3,7 процента всех заявок. Второе место — у Priora с 2,7 процента, третье — у Hyundai Solaris с 2,6 процента. Четвертая и пятая строчки достались Kia Rio (2,3 процента) и Toyota Camry (2,1 процента). Популярность у заемщиков заметно нарастила Lada Vesta: за квартал число заявок выросло на 66,3 процента.
В начале мая цены на свою продукцию снизили пять автобрендов: Chery, Exeed, Livan, SWM, а также отечественный КамАЗ. Сильнее прочих подешевел КамАЗ «Компас 5», скинувший в некоторых версиях 860 тысяч рублей.