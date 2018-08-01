Кросс-версия Renault Logan: первые фотографии

В Сети появились фотографии закамуфлированной машины, которая, предположительно, является предсерийным вариантом вседорожной версии Renault Logan. Снимки опубликованы сообществом Lada Granta FL клуб во ВКонтакте. О возможности появления такой модификации седана в линейке французской марки сообщалось в июне.

По предварительной информации, мировой дебют вседорожного Renault Logan состоится в августе на Московском международном автосалоне. Продажи новинки начнутся в ноябре вместе с обновленным Sandero Stepway.

От обычных «Логанов» кросс-версия будет отличаться увеличенным дорожным просветом (195 вместо 155 миллиметров), обвесом из некрашеного пластика и вариатором, который придет на смену четырехдиапазонному «автомату». У машины будет передний привод и прежний двигатель — 1,6-литровый «атмосферник».

На российском рынке Renault Logan Cross составит конкуренцию Lada Vesta Cross. Вседорожный седан предлагается по цене от 763 900 рублей и комплектуется двигателям 1.6 или 1.8 мощностью 106 и 122 лошадиные силы соответственно. Коробка — пятиступенчатая «механика» или «робот».