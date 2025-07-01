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Опубликовано 01 июля 2025, 17:15
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Tesla Model Y перестала быть самым продаваемым автомобилем мира

Нынешний лидер опередил ее всего на две тысячи единиц
Toyota RAV4 обошел Tesla Model Y в мировых продажах. В 2024 году RAV4 пятого поколения, также известный как Wildlander на ряде рынков, разошелся в количестве 1,187 миллиона единиц. Это на 11 процентов больше, чем в 2023-м, пишет CarBuzz со ссылкой на данные аналитиков JATO Dynamics. Tesla же удалось продать 1,185 миллиона экземпляров Model Y, а спрос на электрокар, напротив, упал на три процента. Впрочем, борьба была напряженной: разница в результатах — всего две тысячи машин, что для мирового рынка число незначительное.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
© Toyota
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Третье место в мировом списке бестселлеров тоже заняла Toyota: кроссовер Corolla Cross или Frontlander был продан в количестве 859 тысяч штук (+18 процентов по сравнению с результатом 2023 года). Четвертая строчка досталась Honda CR-V (854 тысячи машин, +1 процент), а пятая — Toyota Corolla (697 тысяч и -11 процентов).

Кроме того, в десятке оказались еще две «Тойоты»: пикап Hilux и седан Camry. А девятой стала Tesla Model 3 с 560 тысячами единиц. Есть в «топе» и один «китаец» — BYD Qin, замыкающий десятку.

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И RAV4, и Model Y серьезно обновились в 2025 году. Японский кроссовер сменил поколение, обрел новую внешность и стал безальтернативным гибридом. На родной рынок он выйдет до конца 2025 года, а на других появится в 2026-м. Продавать RAV4 будут в 180 странах, и России в этом списке, разумеется, нет.

Чтобы подстегнуть спрос на Model Y, Tesla представила версию Juniper с увеличенным запасом хода. Однако компания Илона Маска переживает имиджевый кризис на многих рынках, в том числе ключевых, — в США, Европе и Китае. Продажи электрокаров падают, и обновленная Model Y исключением не стала.