Tesla Model Y перестала быть самым продаваемым автомобилем мира

Tesla Model Y перестала быть самым продаваемым автомобилем мираНынешний лидер опередил ее всего на две тысячи единиц
Третье место в мировом списке бестселлеров тоже заняла Toyota: кроссовер Corolla Cross или Frontlander был продан в количестве 859 тысяч штук (+18 процентов по сравнению с результатом 2023 года). Четвертая строчка досталась Honda CR-V (854 тысячи машин, +1 процент), а пятая — Toyota Corolla (697 тысяч и -11 процентов).
Кроме того, в десятке оказались еще две «Тойоты»: пикап Hilux и седан Camry. А девятой стала Tesla Model 3 с 560 тысячами единиц. Есть в «топе» и один «китаец» — BYD Qin, замыкающий десятку.
И RAV4, и Model Y серьезно обновились в 2025 году. Японский кроссовер сменил поколение, обрел новую внешность и стал безальтернативным гибридом. На родной рынок он выйдет до конца 2025 года, а на других появится в 2026-м. Продавать RAV4 будут в 180 странах, и России в этом списке, разумеется, нет.
Чтобы подстегнуть спрос на Model Y, Tesla представила версию Juniper с увеличенным запасом хода. Однако компания Илона Маска переживает имиджевый кризис на многих рынках, в том числе ключевых, — в США, Европе и Китае. Продажи электрокаров падают, и обновленная Model Y исключением не стала.