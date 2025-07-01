Tesla Model Y перестала быть самым продаваемым автомобилем мира

Третье место в мировом списке бестселлеров тоже заняла Toyota: кроссовер Corolla Cross или Frontlander был продан в количестве 859 тысяч штук (+18 процентов по сравнению с результатом 2023 года). Четвертая строчка досталась Honda CR-V (854 тысячи машин, +1 процент), а пятая — Toyota Corolla (697 тысяч и -11 процентов).

Кроме того, в десятке оказались еще две «Тойоты»: пикап Hilux и седан Camry. А девятой стала Tesla Model 3 с 560 тысячами единиц. Есть в «топе» и один «китаец» — BYD Qin, замыкающий десятку.