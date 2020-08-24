Lotus отложил производство 2000-сильного гиперкара Evija

Первые клиенты должны были получить гиперкары Lotus Evija в конце 2020 года, но руководитель марки Фил Попэм заявил журналу Autocar, что раньше мая 2021-го «товарные» экземпляры электрокара можно не ждать. Топ-менеджер подчеркнул, что автомобиль не прошёл весь цикл необходимых испытаний из-за закрытых границ, а отставание от графика составляет пять месяцев.

Попэм рассказал, что компенсацией за сорванные сроки станет улучшение аэродинамических показателей Evija и небольшое увеличение мощности: четырёхмоторная силовая установка будет развивать не 2000 лошадиных сил, а на 28 сил больше. Впрочем, на ключевые характеристики апгрейд повлияет мало, ведь Lotus обещал разгон с места до 100 километров в час быстрее 3,0 секунды, максимальную скорость свыше 320 километров в час и запас хода без подзарядки в пределах 400 километров.