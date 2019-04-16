Гиперкар Lotus: первое изображение и информация

Type 130 станет первой серийной моделью Lotus с 2008 года. Свое имя гиперкар получил в честь знаковых машин в истории британской марки: первого автомобиля с композитным монококом Type 14 Elite 1957 года и Type 111 (Elise) с рамой из экструдированного алюминиевого профиля. По данным Autocar, в длину Type 130 такой же, как нынешняя Evora (4,4 метра), однако более низкий и широкий.
В основе Lotus Type 130 лежит монокок из углепластика. Силовая установка, разработанная Williams Advanced Engineering, выдает более 1000 сил и питается от блока батарей, установленного за пассажирским отсеком. Прикрывающую его крышку сделают прозрачной, чтобы можно было увидеть компоненты системы и пуш-род подвески. Без подзарядки гиперкар сможет проезжать до 402 километров.
Особенностью дизайна станут два больших воздуховода в задней части кузова, вдохновленные дизайном тоннелей Вентури на спортпрототипах класса LMP. В оснащение гиперкара войдет активная аэродинамика с системой снижения лобового сопротивления (DRS), цифровая приборная панель, выдвижные камеры вместо боковых зеркал, как на McLaren Speedtail.
Гиперкар выпустят сверхмалой серией. Предположительно, от 20 до 50 экземпляров.