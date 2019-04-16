Гиперкар Lotus: первое изображение и информация

Type 130 станет первой серийной моделью Lotus с 2008 года. Свое имя гиперкар получил в честь знаковых машин в истории британской марки: первого автомобиля с композитным монококом Type 14 Elite 1957 года и Type 111 (Elise) с рамой из экструдированного алюминиевого профиля. По данным Autocar, в длину Type 130 такой же, как нынешняя Evora (4,4 метра), однако более низкий и широкий.