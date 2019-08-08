Компания Lotus показала новый логотип

В последний раз логотип меняли девять лет назад, в 2010-м. Тогда марка немного обновила версию 2009 года, сделав светлее оттенки и немного доработав линии. В этот раз изменения оказались более кардинальными: теперь логотип стал двухцветным и потерял прежний объем.

Директор по маркетингу «Лотуса» Саймон Клэр сказал, что компания взяла за основу оригинальный логотип 1948 года, но добавила ему философии основателя бренда Колина Чемпена – «упростить и добавить легкости».