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13:41

Компания Lotus показала новый логотип

Он сохранил узнаваемые черты, но стал более минималистичным

Британский автопроизводитель Lotus показал новую версию своего логотипа. Он по-прежнему сохранил ключевые элементы, однако стал более минималистичным — теперь в нем использованы всего два цвета, а само изображение стало «плоским».

В последний раз логотип меняли девять лет назад, в 2010-м. Тогда марка немного обновила версию 2009 года, сделав светлее оттенки и немного доработав линии. В этот раз изменения оказались более кардинальными: теперь логотип стал двухцветным и потерял прежний объем.

Директор по маркетингу «Лотуса» Саймон Клэр сказал, что компания взяла за основу оригинальный логотип 1948 года, но добавила ему философии основателя бренда Колина Чемпена «упростить и добавить легкости».

Эволюция логотипов Lotus

Autocar

Первый логотип марки продержался 37 лет с 1948 по 1985 год. Он был выполнен в двух цветах: зеленом, традиционным для британских гонок, и желтом, в который были окрашены кузова гоночных автомобилей фирмы. В 1968 году компания решила провести эксперимент и перешла на черно-белый логотип, от которого, впрочем, отказалась довольно быстро.

В 1986 году британцы решили упростить логотип и убрали переплетение инициалов создателя, оставив лишь название Lotus. Однако уже в следующем году буквы ACBC (Anthony Bruce Colin Chapman) вернули на место, а в 1989 году марка вернула и классический дизайн.

Lotus Evija

В середине июля компания представила гиперкар Lotus Evija, который стал самым мощным серийным автомобилем в мире. Электрическая двухдверка весит всего 1680 килограммов, что делает ее еще и самым легким гиперкаром на батарейках. Суммарная мощность моторов составляет ровно две тысячи лошадиных сил. Разгон с места до 100 километров в час занимает меньше трех секунд. Примерно столько же нужно, чтобы разогнаться до 200 километров в час. Предельная скорость «Эвайи» составляет 340 километров в час.