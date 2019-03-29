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11:22

Электрический гиперкар Lotus дебютирует в следующем месяце

Двухдверка Omega составит конкуренцию Rimac C_Two и Pininfarina Battista

Lotus Elise Concept 2010 года
Электрический гиперкар Lotus, разработка которого ведется совместно с Williams Advanced Engineering, могут представить уже в следующем месяце. Полноприводная двухдверка под кодовым названием Omega будет очень «радикальной и легкой».
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По информации инсайдеров, разработкой силовой установки для Lotus Omega занимается Williams Advanced Engineering. Гиперкар получит несколько электромоторов, суммарная мощность которых приблизится к 2000 лошадиным силам. Среди конкурентов «Лотуса» — Rimac C_Two (1914 сил) и Pininfarina Battista (1900 сил).

Питать электромоторы гиперкара будет тяговая батарея с высокой плотностью хранения заряда, созданная с применением технологий следующего поколения. Запас хода батарейного Lotus составит около 400 километров — при этом благодаря продвинутой системе рекуперации он сможет проезжать минимум круг по треку в хорошем темпе.

Силовая установка Pininfarina Battista выдает 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента, разгоняя гиперкар с места до 100 километров в час за две секунды, а до 300 — за 12 секунд. Максимальная скорость — свыше 350 километров в час.

Помимо гиперкара, в линейке Lotus появится кроссовер. Конкурента Porsche Macan и Maserati Levante построят, используя компоненты масштабируемой архитектуры Scalable Product Architecture (SPA), электрику и оборудование Volvo. Вседорожник будет «управляться и проходить повороты так, как ни один другой автомобиль в классе».

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