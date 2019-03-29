Электрический гиперкар Lotus дебютирует в следующем месяце

По информации инсайдеров, разработкой силовой установки для Lotus Omega занимается Williams Advanced Engineering. Гиперкар получит несколько электромоторов, суммарная мощность которых приблизится к 2000 лошадиным силам. Среди конкурентов «Лотуса» — Rimac C_Two (1914 сил) и Pininfarina Battista (1900 сил).
Питать электромоторы гиперкара будет тяговая батарея с высокой плотностью хранения заряда, созданная с применением технологий следующего поколения. Запас хода батарейного Lotus составит около 400 километров — при этом благодаря продвинутой системе рекуперации он сможет проезжать минимум круг по треку в хорошем темпе.
Помимо гиперкара, в линейке Lotus появится кроссовер. Конкурента Porsche Macan и Maserati Levante построят, используя компоненты масштабируемой архитектуры Scalable Product Architecture (SPA), электрику и оборудование Volvo. Вседорожник будет «управляться и проходить повороты так, как ни один другой автомобиль в классе».