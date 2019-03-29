Электрический гиперкар Lotus дебютирует в следующем месяце

По информации инсайдеров, разработкой силовой установки для Lotus Omega занимается Williams Advanced Engineering. Гиперкар получит несколько электромоторов, суммарная мощность которых приблизится к 2000 лошадиным силам. Среди конкурентов «Лотуса» — Rimac C_Two (1914 сил) и Pininfarina Battista (1900 сил).

Питать электромоторы гиперкара будет тяговая батарея с высокой плотностью хранения заряда, созданная с применением технологий следующего поколения. Запас хода батарейного Lotus составит около 400 километров — при этом благодаря продвинутой системе рекуперации он сможет проезжать минимум круг по треку в хорошем темпе.