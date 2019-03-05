Pininfarina сделала самый мощный итальянский автомобиль — 1900 сил!

При этом в Pininfarina говорят, что заимствование условно. Архитектура действительно общая, но компоненты силового блока идентичны лишь на 40-50 процентов. К тому же у Pininfarina другие характеристики моторов и настройки управляющей электроники.

В сумме установка «Баттисты» выдает 1900 лошадиных сил и 2300 Нм крутящего момента, разгоняя гиперкар с места до 100 километров в час за две секунды, а до 300 — за 12 секунд. Максимальная скорость — свыше 350 километров в час. Привод у двухверки полный — установка отдельных электромоторов позволила добиться точного дозирования тяги на каждом из колес.