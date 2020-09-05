Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску

Компания «Лотус» мотивирует своё решение существенными задержками поставок электрических компонентов со стороны Williams. Это обусловлено ограничениями, введёнными в период пандемии коронавируса: инженеры не смогли протестировать прототипы в разных климатических условиях и теперь график производства электрогиперкара сдвинется как минимум на пять месяцев. В итоге Lotus решил, что быстрее будет доделать Evija самостоятельно. В Williams Advanced Engineering ответили на это судебным иском, отвергнув обвинения в нарушении условий контракта и напомнив вдобавок о том, что «Лотус» не оплачивает выставленные счета с апреля 2020 года.