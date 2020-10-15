Редчайший Lamborghini с «перископом» продадут за миллион долларов

Lamborghini Countach LP400 дебютировал на Женевском автосалоне в 1971 году. Угловатая модель сильно отличалась от дизайна предыдущих суперкаров итальянской марки. Однако создатель уникального Lamborghini, легендарный дизайнер Марчелло Гандини, считал, что подобная форма определит вектор развития суперкаров на десятилетия вперед.
Lamborghini Countach впервые в истории марки получил продольное расположение двигателя. В связи с этим, инженерам пришлось продумать компоновку кузова таким образом, чтобы обеспечить водителю необходимый обзор сзади. Специалисты разработали уникальную форму заднего стекла, выполненную в стиле перископа. Так в названии модели появилась приставка Periscopica.
Выставленный на продажу экземпляр сошел с конвейера в 1975 году. Всего итальянская марка выпустила 158 уникальных Countach Periscopica. Суперкар, окрашенный в цвет голубой цвет Blue Metallizatto, приобрел коллекционер из Саудовской Аравии. Спустя несколько лет модель отправили в США, а позже переправили нынешнему владельцу в Европу. Сколько суперкар проехал за 45 лет эксплуатации — неизвестно.
В движение Lamborghini Countach Periscopica приводит атмосферный V12 3.9, отдача которого составляет 370 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой». До «сотни» суперкар разгоняется менее чем за пять секунд. Максимальная скорость — 316 километров в час.
Аукцион продлится с 26 по 30 октября. Организаторы планируют выручить за уникальный суперкар от 900 000 до 1 100 000 долларов (примерно от 70 до 85 миллионов рублей по текущему курсу).
В конце июня в Италии выставили на продажу Lamborghini Countach, первым владельцем которого являлся чемпион Формулы-1 сезона 1982 года Кеке Росберг. За суперкар с пробегом всего 14 000 километров планировали выручить 636 900 евро (примерно 58 миллионов рублей по текущему курсу).