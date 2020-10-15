Редчайший Lamborghini с «перископом» продадут за миллион долларов

Выставленный на продажу экземпляр сошел с конвейера в 1975 году. Всего итальянская марка выпустила 158 уникальных Countach Periscopica. Суперкар, окрашенный в цвет голубой цвет Blue Metallizatto, приобрел коллекционер из Саудовской Аравии. Спустя несколько лет модель отправили в США, а позже переправили нынешнему владельцу в Европу. Сколько суперкар проехал за 45 лет эксплуатации — неизвестно.

В движение Lamborghini Countach Periscopica приводит атмосферный V12 3.9, отдача которого составляет 370 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой». До «сотни» суперкар разгоняется менее чем за пять секунд. Максимальная скорость — 316 километров в час.

Аукцион продлится с 26 по 30 октября. Организаторы планируют выручить за уникальный суперкар от 900 000 до 1 100 000 долларов (примерно от 70 до 85 миллионов рублей по текущему курсу).