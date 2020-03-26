Land Rover отправит в отставку 4,4-литровый дизельный V8

По данным британского журнала Autocar, взамен 4,4-литрового SDV8 Land Rover выпустит две умеренно-гибридные установки на основе модульных рядных дизельных «шестерок» Ingenium объемом 3,0 литра с 48-вольтовым стартер-генератором.
Более мощная версия будет выдавать 350 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, «младшую» модификацию дефорсируют до 300 сил. Для сравнения, текущий турбодизель V8 4.4 выдает 339 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.
Отказ от восьмицилиндрового двигателя не скажется на динамике: Range Rover Sport с 350-сильным дизелем сможет набирать с места первую «сотню» за 6,5 секунды и разгоняться до 225 километров в час. В тоже время переход на гибридные «шестерки» позволит улучшить топливную экономичность и уложиться в экологические стандарты.
В мае прошлого года Land Rover представил умеренно-гибридную версию силовой установки на основе бензиновой 3,0-литровой «шестерки» Ingenium. Вероятно, электрификация дизеля пройдет по похожему сценарию. После дебюта на Range Rover и Range Rover Sport гибридный турбодизель может появиться на обновленном седане Jaguar XF и кроссовере Jaguar F-Pace.
До конца 2021 года Jaguar Land Rover планирует представить три «чистых» электрокара — седан Jaguar XJ, кроссовер Jaguar J-Pace и вседорожник Land Rover Road Rover. В программу электрификации производства будет вложено 1,1 миллиарда евро.