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13:54

Land Rover отправит в отставку 4,4-литровый дизельный V8

Восьмицилиндровый турбодизель будет заменен на гибридные «шестерки» 3.0

© Land Rover
Сергей Ильин
Концерн Jaguar Land Rover планирует полностью отказаться от старого 4,4-литрового дизельного V8, разработанного в сотрудничестве с Ford. Флагманский турбодизель в линейке заменят двумя электрифицированными наддувными «шестерками». Ожидается, что новые двигатели появятся в гамме Range Rover и Range Rover Sport до конца года.

По данным британского журнала Autocar, взамен 4,4-литрового SDV8 Land Rover выпустит две умеренно-гибридные установки на основе модульных рядных дизельных «шестерок» Ingenium объемом 3,0 литра с 48-вольтовым стартер-генератором.

Более мощная версия будет выдавать 350 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, «младшую» модификацию дефорсируют до 300 сил. Для сравнения, текущий турбодизель V8 4.4 выдает 339 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.

Отказ от восьмицилиндрового двигателя не скажется на динамике: Range Rover Sport с 350-сильным дизелем сможет набирать с места первую «сотню» за 6,5 секунды и разгоняться до 225 километров в час. В тоже время переход на гибридные «шестерки» позволит улучшить топливную экономичность и уложиться в экологические стандарты.

В мае прошлого года Land Rover представил умеренно-гибридную версию силовой установки на основе бензиновой 3,0-литровой «шестерки» Ingenium. Вероятно, электрификация дизеля пройдет по похожему сценарию. После дебюта на Range Rover и Range Rover Sport гибридный турбодизель может появиться на обновленном седане Jaguar XF и кроссовере Jaguar F-Pace.

До конца 2021 года Jaguar Land Rover планирует представить три «чистых» электрокара — седан Jaguar XJ, кроссовер Jaguar J-Pace и вседорожник Land Rover Road Rover. В программу электрификации производства будет вложено 1,1 миллиарда евро.

Источник: Autocar