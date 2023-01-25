Разработчик дальнобойных электрокаров представил мотор для Формулы E

Разработчик дальнобойных электрокаров представил мотор для Формулы EКалифорнийская Lucid Motors сделала мотор-генератор для болидов Gen3
Американская компания Lucid Motors представила гоночный мотор-генератор MGU для болидов Формулы E. Он упакован в компактный блок весом 32 килограмма и развивает 469 лошадиных сил. Часть технологических решений перекочевали на MGU с серийного седана Air. Это и волновая обмотка статора, и проприетарная микроструйная система охлаждения.
В прошлом году калифорнийская Lucid Motors презентовала кроссовер Gravity и две «доступные» версии электрического седана Air. А в начале 2023-го рассказала о других проектах, но уже связанных с автоспортом. В частности, речь идет о сотрудничестве с чемпионатом Формулы E и новых болидах Gen3, для которых Lucid делает передние мотор-генераторы. Разработанный компанией привод отличается высокой мощностью. При этом он компактный и легкий.
Lucid Motors
Мотор, инвертор, дифференциал и редуктор сгруппированы в единый блок массой 32 килограмма. Скорость вращения ротора достигает 19 500 оборотов в минуту. Пиковая отдача — 469 лошадиных сил. В конструкции привода Lucid использует технологии серийного седана Air. Среди них ультрасовременная непрерывная волновая обмотка статора и микроструйная система охлаждения.
Основная задача MGU — утилизировать энергию при торможении. В комбинации с задним электромотором (350 кВт) мощность рекуперации достигает 600 киловатт (816 л.с.), поэтому до 40 процентов энергии болиды Формулы E будут получать от системы регенеративного торможения. Электромоторы гасят скорость с такой интенсивностью, что отпала нужда в задних гидравлических тормозах.
В новом поколении болидов упор сделан не только на повышении производительности и эффективности, но также на снижении негативное влияния на экологию. Например, в обтекателях увеличена доля переработанных льняных и углеродных волокон. Все это позволило электрокару стать первым климатически нейтральным автомобилем с открытыми колесами.