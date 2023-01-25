Разработчик дальнобойных электрокаров представил мотор для Формулы E

В прошлом году калифорнийская Lucid Motors презентовала кроссовер Gravity и две «доступные» версии электрического седана Air. А в начале 2023-го рассказала о других проектах, но уже связанных с автоспортом. В частности, речь идет о сотрудничестве с чемпионатом Формулы E и новых болидах Gen3, для которых Lucid делает передние мотор-генераторы. Разработанный компанией привод отличается высокой мощностью. При этом он компактный и легкий.