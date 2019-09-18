Провалившийся в России Luxgen выпустил новую модель

Главной особенностью модели стало отсутствие приборной панели. Все важные показатели отображаются на вертикальном 12-дюймовом экране над центральной консолью – по такому же принципу оформлен и салон электромобиля Tesla Model 3. Заполнить пустоту перед взглядом водителя призван проекционный дисплей, который у URX входит в список базового оснащения.
Название модели расшифровывается как Utility Recreation X (утилитарный кроссовер), что намекает на ее практичность. В длину URX достигает 4740 миллиметров, в высоту – 1760 миллиметров. Третий ряд кресел устанавливается опционально, а при необходимости сиденья складываются (в том числе и дистанционно), образуя ровный пол.
URX предложат на тайваньском рынке с турбомотором объемом 1,8 литра и мощностью 202 лошадиные силы. Пару двигателю составит шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод – только на передние колеса. В список оборудования Luxgen URX входят климат-контроль, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и мониторинг рядности движения.
Продажи новинки на Тайване стартуют до конца 2019 года, а следом модель появится и в КНР. На обоих рынках у Luxgen слабые позиции: в родной стране бренд реализовал с начала года 6,5 тысячи новых автомобилей, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Китае продали еще меньше машин – всего 1236 экземпляров.
Тайваньская марка предприняла попытку выйти на российский рынок в 2013 году с кроссовером Luxgen7 и даже организовала производство на заводе Derways в Черкесске. Однако план провалился: через полтора года компания объявила об уходе, объяснив решение низкими продажами. За это время удалось продать только 148 экземпляров Luxgen7.