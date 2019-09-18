Провалившийся в России Luxgen выпустил новую модель

Продажи новинки на Тайване стартуют до конца 2019 года, а следом модель появится и в КНР. На обоих рынках у Luxgen слабые позиции: в родной стране бренд реализовал с начала года 6,5 тысячи новых автомобилей, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Китае продали еще меньше машин – всего 1236 экземпляров.

Тайваньская марка предприняла попытку выйти на российский рынок в 2013 году с кроссовером Luxgen7 и даже организовала производство на заводе Derways в Черкесске. Однако план провалился: через полтора года компания объявила об уходе, объяснив решение низкими продажами. За это время удалось продать только 148 экземпляров Luxgen7.