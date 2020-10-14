16:39

В России расширят список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Перечень пополнят модели стоимостью от трех миллионов рублей

Анастасия Дубина
Минпромторг РФ до 1 марта 2021 года планирует расширить список легковых автомобилей, попадающих под налог на роскошь. Перечень новых моделей стоимостью от трех миллионов рублей разместят на портале ведомства.

По словам представителей Минпромторга, новый список пополнят легковые автомобили со средней стоимостью от трех миллионов рублей. В настоящий момент владельцы моделей, цена которых составляет от трех до пяти миллионов рублей, оплачивают транспортный налог с коэффициентом 1,1 до того момента, пока возраст машины не достигнет трех лет.

В то же время владельцы автомобилей стоимостью более пяти миллионов рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а хозяева моделей цена которых превышает десять миллионов рублей и до достижения такого же возраста машины оплачивают пошлину в трехкратном размере.

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В ведомстве отметили, что изменение перечня автомобилей, попадающих под транспортный налог не вызвано целью увеличить или уменьшить количество позиций. Специалисты, напротив, пытаются таким образом отразить информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовых версиях автомобилей.

В настоящий момент список легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь включают в себя модели Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

В конце августа в Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года и заменить его акцизами на топливо. Соответствующий проект закона отправил на рассмотрение нижней палатой депутат от «Единой России» Андрей Барышев. Если его примут, налог отвяжут от мощности автомобилей.

Источник: ТАСС