В России расширят список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

По словам представителей Минпромторга, новый список пополнят легковые автомобили со средней стоимостью от трех миллионов рублей. В настоящий момент владельцы моделей, цена которых составляет от трех до пяти миллионов рублей, оплачивают транспортный налог с коэффициентом 1,1 до того момента, пока возраст машины не достигнет трех лет.

В то же время владельцы автомобилей стоимостью более пяти миллионов рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а хозяева моделей цена которых превышает десять миллионов рублей и до достижения такого же возраста машины оплачивают пошлину в трехкратном размере.