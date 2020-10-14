В России расширят список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

По словам представителей Минпромторга, новый список пополнят легковые автомобили со средней стоимостью от трех миллионов рублей. В настоящий момент владельцы моделей, цена которых составляет от трех до пяти миллионов рублей, оплачивают транспортный налог с коэффициентом 1,1 до того момента, пока возраст машины не достигнет трех лет.
В то же время владельцы автомобилей стоимостью более пяти миллионов рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а хозяева моделей цена которых превышает десять миллионов рублей и до достижения такого же возраста машины оплачивают пошлину в трехкратном размере.
В ведомстве отметили, что изменение перечня автомобилей, попадающих под транспортный налог не вызвано целью увеличить или уменьшить количество позиций. Специалисты, напротив, пытаются таким образом отразить информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовых версиях автомобилей.
В настоящий момент список легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь включают в себя модели Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.