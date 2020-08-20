В России предложили отменить транспортный налог

В пояснительной записке говорится, что отмена налога «приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов» на развитие дорожной инфраструктуры в России. Кроме этого, она станет «существенной мерой поддержки» для россиян, которые из-за пандемии коронавируса стали реже пользоваться автомобилями.

По мнению Барышева, переход на акцизы не только исключит избыточное налогообложение некоторых автомобилистов, но и послужит стимулом для выбора экологичного транспорта – электрокаров, которые не нуждаются в топливе. Сейчас в Москве электромобили не облагаются транспортным налогом: мэр столицы Сергей Собянин отменил его до 31 декабря 2024 года.

Предложение отменить транспортный налог звучит в России далеко не впервые: еще в 2010 году с автовладельцев собирались взимать плату через дополнительный акциз на топливо. Тогда эксперты высказывали опасения, что замена налога акцизами приведет к резкому скачку цен на бензин и дизель.