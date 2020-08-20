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В России предложили отменить транспортный налог

Доходы от налога планируют возмещать за счет акцизов на топливо

© moscow-live.ru
Мария Евдокимова
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года и заменить его акцизами на топливо. Соответствующий проект закона отправил на рассмотрение нижней палатой депутат от «Единой России» Андрей Барышев. Если его примут, налог отвяжут от мощности автомобилей.

В пояснительной записке говорится, что отмена налога «приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов» на развитие дорожной инфраструктуры в России. Кроме этого, она станет «существенной мерой поддержки» для россиян, которые из-за пандемии коронавируса стали реже пользоваться автомобилями.

По мнению Барышева, переход на акцизы не только исключит избыточное налогообложение некоторых автомобилистов, но и послужит стимулом для выбора экологичного транспорта – электрокаров, которые не нуждаются в топливе. Сейчас в Москве электромобили не облагаются транспортным налогом: мэр столицы Сергей Собянин отменил его до 31 декабря 2024 года.

Предложение отменить транспортный налог звучит в России далеко не впервые: еще в 2010 году с автовладельцев собирались взимать плату через дополнительный акциз на топливо. Тогда эксперты высказывали опасения, что замена налога акцизами приведет к резкому скачку цен на бензин и дизель.

В начале августа от налога предложили освободить владельцев отечественных малолитражек – автомобилей, оборудованных моторами небольшого объема. Также предлагалось прекратить взимать налог с автомобилистов, которые не пользуются машинами более шести месяцев подряд.

Источник: База данных Госдумы