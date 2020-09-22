Насколько упадёт автомобильный рынок в 2020 году: прогноз Минпромторга

В разговоре с газетой «Известия» Мантуров заявил, что роста продаж легковых автомобилей в оставшиеся два с половиной месяца ожидать не стоит. Позитивная тенденция будет наблюдаться только по заказам грузовиков, легкого коммерческого транспорта и автобусов. «Все, что можно было сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства было сделано, – подчеркнул министр. – И мы видим эффект: по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии».
Речь, в частности, идёт о дополнительных средствах в размере 25 миллиардов рублей, выделенных на государственные программы стимулирования спроса.
Прогноз Минпромторга совпадает с ожиданиями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая полагает, что по итогам года рынок новых автомобилей просядет на 23,9 процента, до 1,339 тысячи машин. По данным АЕБ, за январь-август 2020 года в стране было продано 1 058 602 новых автомобиля, что на 16,9 процента меньше, чем за восемь месяцев предыдущего.