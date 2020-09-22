13:22

Насколько упадёт автомобильный рынок в 2020 году: прогноз Минпромторга

Российский авторынок сократится на треть

Hyundai Creta — самый продаваемый кроссовер в России © Hyundai
Лиза Будрина
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в текущем году российский авторынок уже не оправится. Согласно прогнозу министерства, продажи новых автомобилей сократятся примерно на 25–30 процентов относительно прошлого года.

В разговоре с газетой «Известия» Мантуров заявил, что роста продаж легковых автомобилей в оставшиеся два с половиной месяца ожидать не стоит. Позитивная тенденция будет наблюдаться только по заказам грузовиков, легкого коммерческого транспорта и автобусов. «Все, что можно было сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства было сделано, подчеркнул министр. И мы видим эффект: по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии».

25 самых продаваемых автомобилей России

Речь, в частности, идёт о дополнительных средствах в размере 25 миллиардов рублей, выделенных на государственные программы стимулирования спроса.

Прогноз Минпромторга совпадает с ожиданиями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая полагает, что по итогам года рынок новых автомобилей просядет на 23,9 процента, до 1,339 тысячи машин. По данным АЕБ, за январь-август 2020 года в стране было продано 1 058 602 новых автомобиля, что на 16,9 процента меньше, чем за восемь месяцев предыдущего.

Источник: Известия