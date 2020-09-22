Насколько упадёт автомобильный рынок в 2020 году: прогноз Минпромторга

В разговоре с газетой «Известия» Мантуров заявил, что роста продаж легковых автомобилей в оставшиеся два с половиной месяца ожидать не стоит. Позитивная тенденция будет наблюдаться только по заказам грузовиков, легкого коммерческого транспорта и автобусов. «Все, что можно было сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства было сделано, – подчеркнул министр. – И мы видим эффект: по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии».