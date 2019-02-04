Роскошная «Веста»: ночное видение, проекционный дисплей и круговой обзор

«Российская газета» пишет, что «Весту» предложили оснастить проекционным дисплеем, разработку которого и ведет Hudway, камерами заднего вида и кругового обзора, системой ночного видения, а также электрическим полным приводом. Например, его можно реализовать, установив на заднюю ось узел eTwinsterX с двухступенчатой коробкой передач и электрическим актуатором.

Автор проекта Иван Клабуков утверждает, что таким способом можно дооснастить любой автомобиль. Lada Vesta выбрали лишь потому, что она очень популярна. Предполагается, что установкой оборудования займутся авторизованные сервисные центры. Стоить это будет от 60 до 195 тысяч рублей.