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19:01

Роскошная «Веста»: ночное видение, проекционный дисплей и круговой обзор

Стартаперы придумали, как сделать Lada Vesta премиальной

Основатели стартапа Hudway — Иван Клабуков и Алексей Останин — придумали, как превратить Lada Vesta в модель премиального сегмента. Для этого они предлагают расширить доступное оснащение модели за счет установки нового оборудования.

Lada Vesta против Hyundai Solaris

«Российская газета» пишет, что «Весту» предложили оснастить проекционным дисплеем, разработку которого и ведет Hudway, камерами заднего вида и кругового обзора, системой ночного видения, а также электрическим полным приводом. Например, его можно реализовать, установив на заднюю ось узел eTwinsterX с двухступенчатой коробкой передач и электрическим актуатором.

Автор проекта Иван Клабуков утверждает, что таким способом можно дооснастить любой автомобиль. Lada Vesta выбрали лишь потому, что она очень популярна. Предполагается, что установкой оборудования займутся авторизованные сервисные центры. Стоить это будет от 60 до 195 тысяч рублей.

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Топовая заводская версия «Весты» — Exclusive — предлагается с максимальным набором штатного оборудования. В том числе задними дисковыми тормозами, кожаной отделкой руля, светодиодной подсветкой салона, сиденьем водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогревом передних и задних сидений. Такой автомобиль доступен только с 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы.

Цена такой машины составляет 844 400 рублей.

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