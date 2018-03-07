Пятиметровая китайская «Венера» проедет 652 километра на одной зарядке

Китайская компания LVCHI представила на автосалоне в Женеве прототип электрического седана, который называется Venere. Фирма заявляет, что максимальный запас хода концепт-кара равняется 652 километрам.

Габаритная длина Venere составляет 5150 миллиметров, ширина – 2120 миллиметров, высота – 1418 миллиметров, а колесная база равна 3040 миллиметрам. Китайский прототип короче, шире и ниже длиннобазной версии Mercedes-Benz S-класса.

Концепт-кар оснастили четырьмя электрическими двигателями: по два на каждую из осей. Их мощность составляет 1005 лошадиных сил и 1540 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Venere разгоняется за 2,5 секунды. Максимальная скорость – 286 километров в час.

Электрические двигателе LVCHI питаются от блока литий-ионных батарей емкостью 100 киловатт-часов.

В основе прототипа лежит карбоновое шасси, усиленное алюминиевыми компонентами в передней и задней частях. Масса концепт-кара равна 2100 килограммам.

В перечень оснащения Venere входят, например, открывающиеся в разные стороны передние и задние двери, камеры вместо зеркал бокового вида, тормоза Brembo, шины Pirelli P Zero, тачскрины на руле, которыми можно включать поворотники, а также несколько экранов на центральной консоли и цифровая приборная панель.

В начале текущего года компания LVCHI представила прототип Urano. Он комплектовался 707-сильным силовым агрегатом и проезжал на одной зарядке 690 километров.

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